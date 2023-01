Troy Kotsur dans Curb Your Enthusiasm

La dernière saison de la série humoristique à succès de HBO Calme ton enthousiasme est devenu un peu plus étoilé. Selon Variety, l’oscarisé Troy Kotsur devrait apparaître dans un rôle invité dans la saison 12 de la série. Kotsur, qui a remporté l’Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour son rôle dans le film Codajouera lui-même dans un épisode de la série en tant que membre de de Larry David club de golf.





L’acteur, qui est sourd, s’est également fait un nom dans le monde de la télévision et du cinéma, avec des apparitions dans des émissions comme Esprits criminels et Smiettes ainsi que des films comme Le nombre 23. Il a également aidé à créer la langue des signes utilisée par les Tusken Raiders en Le Mandalorien et Le Livre de Boba Fett.

Calme ton enthousiasme, qui a été créé par et met en vedette Larry David comme une version semi-fictive de lui-même, est connu pour son style de tournage unique, sans scénario ni acteurs improvisant leurs répliques. L’émission met également en vedette Jeff Garlin, Susie Essman, JB Smoove, Cheryl Hines, Richard Lewis, Vince Vaughn et Ted Danson.

Larry David a commencé sa carrière en tant que comédien de stand-up avant de se lancer dans l’écriture télévisée, d’abord sur la série ABC Fridays et plus tard sur la série NBC Seinfeld. Il a remporté de nombreux prix pour son travail sur les deux émissions, dont plusieurs Primetime Emmy Awards et Golden Globe Awards.





Curb Your Enthusiasm est en ondes depuis plus de 20 ans

Entreprises HBO

Ce n’est pas la première fois que la série attire des stars invitées, les saisons précédentes mettant en vedette des personnalités comme Ben Stiller (Rencontrer les parents)Martin Court (Seuls les meurtres dans le bâtiment), et Michael J. Fox (Retour vers le futur).

L’émission a été créée pour la première fois en 2000 et a duré huit saisons avant de prendre une pause de six ans et de revenir pour les saisons 9, 10 et 11. L’émission a été renouvelée pour une 12e saison en août 2022 et devrait être diffusée plus tard cette année.

Calme ton enthousiasme a été largement salué par la critique et le public, recevant de nombreuses nominations et victoires au fil des ans. L’émission a été nominée pour 39 Primetime Emmy Awards et en a remporté trois, tandis que David lui-même a été nominé et a remporté plusieurs prix pour son rôle dans l’émission.

Ce dernier ajout au casting apportera encore plus de rires et de moments inattendus au spectacle déjà très divertissant.