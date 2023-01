Oscars 2023 : L’Argentine, 1985 est-elle nominée ?

Prix ​​Oscar

On vous dit si Argentine, 1985, de Santiago Mitre est nommé aux Oscars 2023.

©IMDBL’Argentine, 1985, est-elle nominée aux Oscars 2023 ?

Argentine, 1985 Il a reçu plusieurs prix, dont les Golden Globes où il a remporté le prix du meilleur film en langue non anglaise, soulevant des doutes sur s’il est nominé aux Oscars 2023 et ici on vous dit tout sur le film réalisé par Santiago Mitre.

Comme on le sait, les Golden Globes sont, à plusieurs reprises, le tournant pour savoir quels films pourraient être nominés aux Oscars et dans quelles catégories ils pourraient concourir et, après l’annonce des nominations aux Oscars 2023 aujourd’hui, Nous vous disons si vous participez à un prix.

Oui, Argentine, 1985avec Ricardo Darín, Juan Pedro Lanzani, Alejandra Flechner et Norman Briski, entre autres, a reçu une nomination pour les Oscars 2023dans la catégorie Meilleur film étranger.

+ De quoi parle l’Argentine, 1985 ?

Le film s’inspire de l’histoire vraie des procureurs Julio Strassera et Luis Moreno Ocampo, qui ont osé enquêter et poursuivre la dictature militaire la plus sanglante d’Argentine, en 1985.. D’après Prime Video : « BMenacés en permanence contre eux et leurs familles, ils ont couru contre la montre pour rendre justice aux victimes de la junte militaire.« .

« Sans se laisser décourager par l’influence militaire encore considérable dans la fragile nouvelle démocratie, Strassera et Moreno Ocampo ont réuni une jeune équipe juridique de héros douteux pour leur bataille David contre Goliath.« , dit le synopsis de la bande.

+ Avec quels films l’Argentine rivalise-t-elle, 1985 aux Oscars ?

La bande est en concurrence avec Rien de nouveau devant (Allemagne), Fermer (France), HE (Ologna) et La fille tout à fait (Irlande).

