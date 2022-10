Tout ce que l’on sait sur Blockbuster, la nouvelle sitcom de Netflix

Netflix

La production arrivera sur la plateforme le 3 novembre avec Melissa Fumero et Randall Park comme protagonistes.

©IMDBSuperproduction.

La légende dit que le jour de Netflix ont proposé de vendre leurs services à superproduction, la célèbre chaîne de location de films a ri et a rejeté la proposition. Ils disent que la vengeance est servie sur une assiette froide et de nombreuses années plus tard, l’entreprise numéro 1 en diffusion Il avait ce qu’il cherchait. Non seulement il a obtenu les droits d’utilisation de la célèbre marque, mais il l’a également fait pour réaliser une comédie centrée sur le déclin de ces célèbres vidéothèques.

Ce 3 novembre arrivera à Netflix superproductionune sitcom créée par Vanessa Ramosqui avait de l’expérience dans l’équipe de production de Brooklyn neuf-neuf et maintenant elle sera la showrunner de cette comédie. Les protagonistes seront parc randall (que nous appelons communément le « Jim asiatique » de Bureau, mais que nous avons également vu à l’intérieur du Univers cinématographique Marvel) Oui mélisse fumerodevenu célèbre grâce à son rôle de Amy dans Brooklyn neuf-neuf.

Situé en 2022, superproduction Ce sera une série dont la première saison est composée d’un total de dix épisodes, chacun d’une durée moyenne de 25 minutes. Le reste de la distribution sera composé de personnalités telles que Madeleine Arthur (Hannah), Tyler Alvarez (Carlos), Kamaia Fairburn (Kayla Scott), Olga Merediz (Connie) et JB Smoove (Percy). Pour l’instant, on ne sait pas s’il y aura un deuxième volet.

quelle est l’intrigue de superproduction? Dans cette nouvelle sitcom de Netflix commandé par Vanessa Ramos on verra Timmy, le gérant de la dernière franchise ouverte de ce magasin de location de vidéos qui faisait autrefois fureur dans le monde entier. A force d’estime de soi, ce personnage auquel il donne vie parc randall il fera tout ce qu’il peut pour maintenir le magasin à flot et soutenir le lieu de travail pour lui et toutes ces personnes.

+Le dernier blockbuster du monde

Actuellement, le dernier magasin de superproduction qui reste dans le monde est situé à Bend, Oregon, un honneur qu’il a reçu en 2019, après la fermeture d’un autre des sites de cette société. C’est une entreprise qui a ouvert ses portes en 1992 en tant que vidéothèque et qui en 2000 a été absorbée par superproduction. En 2020, il faisait fureur pour avoir proposé un service d’hébergement à certains fans, qui pouvaient louer quelques nuits pour passer la nuit dans cet endroit.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂