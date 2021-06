Épisode Yuffie: Trouvez 6 Flyers Turtle Paradise, la solution de chasse au trésor

Dans l’entracte de Final Fantasy 7 Remake Intergrade donne le lui 1er chapitre avec Yuffie une mission secondaire que vous sur envoie une « chasse au trésor ».

Afin de les compléter avec succès, vous devez 6 flyers du paradis des tortues les trouver et les Vieux vivaneau apporter. Mais certains d’entre eux ne sont pas si faciles à trouver, c’est pourquoi nous aimerions vous aider un peu avec cette aide. Avec cette solution, vous devriez trouver les 6 flyers du paradis des tortues le plus rapidement possible.

Des indices indiquent où le dépliant a été trouvé

Comme petite incitation, le vieux vivaneau donne quelques conseils en cours de route. Mais même avec ces indices, nous devons d’abord chercher attentivement. Le vieux vivaneau dit :

Quelques enfants ont caché un dépliant. L’un est attaché à une planche. On s’accroche à un immeuble que gère un bon ami de Old Schnapper. Celui de Pipegasse a été volé par un chat. L’un est accroché près de l’ancienne usine. On flotte dans les airs comme un ballon.

Les indices indiquent déjà l’emplacement, mais avec cette solution, vous n’avez pas à chercher longtemps. Alors, où se cachent exactement les 6 flyers ?

Flyer n°1 – le flyer caché

Le premier dépliant se cache littéralement parce que quelques enfants l’ont simplement caché derrière quelques boîtes. Ceci est facilement repérable au sud du vieux vivaneau. Pour le voir il faut contre les cases qui sont derrière les enfants qui jouent. Le Flyer n°1 est à vous !

Flyer n°2 – le flyer tableau noir

Le Flyer n°2 se trouve près du Gare du secteur 7. Vous pouvez trouver une pièce ici à l’ouest du panneau d’affichageque vous connaissez peut-être encore du jeu principal. Le dépliant est disponible ici sur le tableau noir. Cependant, il faut bien regarder ! Parce qu’on ne le voit pas au premier coup d’œil. Plus précisément, il est sur le panneau gauche dans la moitié inférieure.

Flyer n°3 – le flyer des connaissances

Pour récupérer le prochain flyer, vous devez vous rendre au Chien de garde furtivement passé. C’est-à-dire devant la chambre de Cloud relatif au milieu dans le Bidonvilles du secteur 7.

Il n’est pas toujours facile de trouver le bon moment. Mais vous devez commencer à courir lorsque vous voyez que l’animation commence (c’est-à-dire lorsque le chien commence à dormir). Ensuite, allez immédiatement et cachez-vous derrière la bonne boîte. Vous devez vous tenir debout jusqu’au box, sinon le chien vous verra. S’il veut se rendormir, vous filez et le flyer est à vous !

Flyer n°4 – le chat voleur

Vous pouvez trouver le chat voleur dans le Près du ferrailleur. Alors bien au centre au nord du secteur 7. Le chat court dans la petite ruelle et vous devez d’abord le suivre. Plusieurs chats ont ici des affiches pour jouer. Mais le bon chat attend à l’arrière, donc dans le Nord derrière les barils.

Flyer n°5 – à l’ancienne usine

Le prochain flyer attend près du ancienne usine. Comme le polyvalent n’est pas là pour le moment, Yuffie s’occupe d’abord des bugs dans toute l’usine.

Exécuter après être entré dans le première salle à gauche. Ensuite, vous entrez dans le deuxième salle. Ici tu plies pointu à droite et exécutez le couloir le long de. Ici vous pouvez voir la porte dans le Jeu principal verrouillé a été. C’est la fin de l’entrepôt, pour ainsi dire. Ici, vous pouvez simplement marcher à travers et contre eux deux Néfia tisserand rivaliser. Quand tu les as fait, le suivant attend Flyers dans le coin derrière des boîtes cassables.

Flyer # 6 – est-ce un oiseau, est-ce un avion ?

Non, c’est un dépliant du paradis des tortues. Cette pièce convoitée n’est pas accessible directement. Si vous êtes dans le Au sud-est du secteur 7 il faut aller au Regardez à gauche une fois les enfants. Ici vous pouvez en voir un tortue volante, mais vous ne pouvez pas les atteindre comme ça. Pour emballer le dépliant, vous devez parcourir un petit saut de boîtepour entrer dans les coulisses.

De là, vous pouvez envoyer la tortue au paradis des crapauds avec une attaque ciblée et récupérer le dépliant, qui ensuite avec les enfants engendre.

Toutes nos félicitations! Si tu récupéré tous les flyers et vous l’avez donné au vieux vivaneau, vous recevrez le trophée de bronze « À la chasse aux tortues »que vous pouvez maintenant appeler le vôtre. Vous avez besoin du trophée pour obtenir le Trophée de platine pour l’entracte atteindre.