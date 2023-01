Liste des acteurs et personnages de « You »: qui est qui dans le film Netflix

Réalisé par Kenya Barris, qui a co-écrit avec Jonah Hill, «Vous” (“You People” dans sa langue d’origine) est un Comédie Netflix qui raconte l’histoire de deux millenials qui vivent à Los Angeles et viennent d’horizons différents, tombent amoureux et doivent affronter l’épreuve la plus difficile de toutes : rencontrer leurs parents respectifs.

Le film dont l’enregistrement a commencé en octobre 2021 à Los Angeles est sorti dans certaines salles le 20 janvier 2023 et arrivera sur la plateforme de streaming populaire le 27 janvier.

« Vous» présente un casting qui comprend Eddie Murphy, Jonah Hill, Julia Louis-Dreyfus, Lauren London, Sam Jay, Molly Gordon, Mike Epps, Nia Long, Deon Cole, Rhea Perlman et David Duchovny. Mais qui est qui dans le nouveau film Netflix?

LISTE DES ACTEURS ET PERSONNAGES DE « VOUS »

1. Jonah Hill dans le rôle d’Ezra Cohen

Jonah Hill, acteur, comédien et réalisateur américain, nominé deux fois pour un Oscar et qui a travaillé dans des films tels que « Superbad », « Moneyball » et « Le loup de Wall Street », donne vie à Ezra Cohen, un millenial juif de 25 ans ans, qui selon la description de Netflix, « Ennuyé par son travail financier bien rémunéré, ce natif de Brentwood trouve de la joie dans les baskets, le hip-hop et The Mo & EZ Show, un podcast qu’il co-anime avec son meilleur ami Mo (Sam Jay).”.

« Ezra rencontre Amira lorsqu’il la prend pour son chauffeur, et les deux se sont entendus presque instantanément sur leurs intérêts communs. Mais peuvent-ils surmonter leurs différences culturelles ?”.

Jonah Hill dans le rôle d’Ezra Cohen dans le film « You » (Photo : Netflix)

2. Lauren London dans le rôle d’Amira Mohammed

Lauren London, qui a joué dans des films comme « ATL », « Je t’aime, Beth Cooper », « Madea’s Big Happy Family » et « The Perfect Match », joue Amira Mohammed, « une fille décontractée de los angeles” et costumière.

« Elle est déjà emblématique dans notre communauté, mais elle a un côté naturel. Les gens qui sont des stars, il y a quelque chose en eux. Vous voulez être proche d’eux. Et je pense que Lauren a ça. J’espère que ce film attirera l’attention sur elle», a déclaré Barris à propos de la principale dame.

Lauren London dans le rôle d’Amira Mohammed dans le film « You » (Photo : Netflix)

3. Eddie Murphy dans le rôle d’Akbar Mohammed

Eddie Murphy, qui a une longue liste de films dont « Trading Places », « Coming to America », « Beverly Hills Cop » et « Shrek », prend le rôle d’Akbar Mohammed, le père sévère d’Amira. Il s’agit de « un architecte qui prend sa foi musulmane très au sérieux. Un homme noir fier, il a travaillé dur pour donner à sa famille le genre de vie qu’ils méritent, mais ne les laisse jamais oublier d’où ils viennent. Et devine quoi? Pas le plus grand fan d’Ezra”.

Eddie Murphy dans le rôle d’Akbar Mohammed dans le film « You » (Photo : Netflix)

4. Julia Louis-Dreyfus dans le rôle de Shelley Cohen

Julia Louis-Dreyfus, connue pour son travail sur les émissions télévisées humoristiques « Saturday Night Live » (1982-1985), « Seinfeld » (1989-1998), « Les nouvelles aventures de la vieille Christine » (2006-2010) et « Veep » (2012-2019), donne vie à Shelley Cohen dans «Vous”. Il s’agit de la mère bien intentionnée mais autoritaire d’Ezra. « Déterminée à prouver son amour et son respect pour la culture noire, elle comble Amira d’éloges et de remarques qui vont de feutrées à complètement inappropriées.”.

Julia Louis-Dreyfus dans le rôle de Shelley Cohen dans le film « You » (Photo : Netflix)

5. Nia Long comme Fatima Mohammed

Nia Long, actrice américaine, trois fois lauréate du NAACP Image Award et connue pour ses performances dans « The Fresh Prince of Bel-Air », « Soul Food », « Love Jones », « The Best Man », « Big Momma’s House » , « Third Watch » et « Sommes-nous encore là? », Joue Fatima Mohammed, « La mère d’Amira qui partage les doutes de son mari lorsqu’il s’agit de voir sa fille se marier dans une famille qu’elle ne comprend pas entièrement”.

Nia Long dans le rôle de Fatima Mohammed dans le film « You » (Photo : Netflix)

6. David Duchovny comme Arnold Cohen

David Duchovny, connu pour son rôle de Fox Mulder dans la série « X-Files » et de Hank Moody dans « Californication », endosse le rôle d’Arnold Cohen, le père d’Ezra. Selon Duchovny, son personnage est un podologue « un gars très heureux qui dit ce qu’il pense”.