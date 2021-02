Le Miz veut jouer Johnny Cage dans Mortal Kombat 2 et les fans de la WWE en ont

Le champion de la WWE The Miz veut jouer Johnny Cage dans un potentiel Combat mortel} suite, et beaucoup de fans de catch sont d’accord avec l’idée. La semaine dernière, la première bande-annonce est arrivée pour le nouveau Combat mortel avant sa sortie en avril. L’un des grands points à retenir que de nombreux fans de longue date de la série ont glanés dans la bande-annonce est que le combattant populaire Johnny Cage n’était pas présenté et que le nom du personnage était à la mode alors que des milliers de fans demandaient où il était.

Si Johnny Cage ne finit pas par apparaître dans le Combat mortel film, il pourrait potentiellement apparaître dans une suite. De nombreux fans de catch ont suggéré Miz pour le rôle sur Twitter, attirant l’attention de la superstar de la WWE lui-même. Avec un fan demandant pourquoi Miz ne joue pas à Johnny Cage, le lutteur a plaisanté en disant qu’il « travaillait sur mon groupe de balles séparées ».

travaillé sur mon coup de poing de balle. 😎 https://t.co/wfvUhHTZs0 – Le Miz (@mikethemiz) 18 février 2021

Un autre fan a tweeté un GIF de Miz dans des tons ressemblant beaucoup à Johnny Cage, suggérant que quelque chose comme ça devrait être utilisé comme scène post-crédit pour amener le personnage. En réponse à ce tweet, Miz a répondu: « Appréciant tout l’amour de Johnny Cage. #MortalKombat parle à mon agent. »

Miz se moquant du rôle avait de nombreux fans de la WWE en accord avec le fait que le casting potentiel était parfait. Un fan a répondu: « OMG the Miz comme Johnny Cage serait le MEILLEUR casting de tous les temps pour un #MortalKombatMovie, quelqu’un de #WWE lance les appels pour que cela se produise. »

« Hé mais honnêtement, le miz comme Johnny Cage est le choix de casting le plus parfait depuis Reynolds comme Deadpool », lit-on dans un autre tweet.

« Plus je pense à @mikethemiz en tant que Johnny Cage, plus je ne comprends pas pourquoi WB n’a pas pensé à le lancer dans #MortalKombatMovie », a réfléchi un autre fan de la WWE après avoir regardé la bande-annonce de Mortal Kombat. «Après la scène du crédit, le Miz alors que Johnny arrive sur l’île, en costume complet + manteau de fourrure avec bagages Gucci et dit:« Je sais que je suis en retard, qu’est-ce qui me manque ».

Publiant une comparaison côte à côte des deux, un autre tweet déclare: « Mortal Kombat et Warner Brothers doivent arrêter de jouer et lancer The Miz pour jouer Johnny Cage. »

Depuis la campagne Johnny Cage, Miz s’est fait une star encore plus grande de la WWE. Quelques jours à peine après ces commentaires, Miz a remporté le championnat de la WWE en épinglant Drew McIntyre lors de l’événement Elimination Chamber dimanche. Certains fans pensent que sa victoire au titre l’aidera à décrocher le rôle, avec un fan devinant, « Aye The Miz pourrait vraiment être Johnny Cage dans le film MK. La WWE vient de lui remettre la sangle. »

Un autre fan de catch écrit: « Non seulement The Miz mérite d’être le champion, mais il mérite aussi d’être Johnny Cage si MK a une suite. »

Il n’est pas difficile de voir pourquoi tant de fans de la WWE pensent que Miz ferait un Johnny Cage parfait. Les deux ont un look et une attitude similaires, ce qui inclut Miz qui fait souvent du bateau et porte des lunettes de soleil à l’intérieur. Comme Johnny, Miz est également apparu dans plusieurs films, dont le rôle principal dans Le Marine 3-6. Il a également joué dans les films de vacances Prime de Noël et le petit assistant du Père Noël et est apparu comme lui-même dans Se battre avec ma famille.

Les fans de Miz ne devraient pas être trop enthousiasmés par le fait que le champion de la WWE joue à Johnny Cage pour l’instant. Bien qu’il ne soit nulle part dans la bande-annonce, il est toujours possible qu’il fasse une apparition spéciale dans le film. Une théorie populaire est que le personnage original de Lewis Tan adoptera le nom comme nom de scène, tandis que d’autres fans pensent qu’il apparaîtra vers la fin ou dans une scène post-crédit pour aider à mettre en place l’inévitable suite. Dans tous les cas, nous saurons tous quand Combat mortel sort en salles et sur HBO Max le 16 avril 2021.

