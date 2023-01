Oscars 2023 : la transformation de Paul Mescal pour devenir Calum

Oscars 2023

Le protagoniste de personnes normales a reçu une nomination aux Oscars pour son travail sur Aftersun, le film de Charlotte Wells.

Cette semaine, L’Académie a dévoilé la liste des nominés pour les oscars 2023 qui aura lieu le 12 mars. Il s’agira de la 95e édition de ces prix prestigieux qui récompensent les meilleurs de l’industrie, avec Tout Partout en même temps que la production la plus nominée (11).

L’un des artistes qui concourra dans la liste restreinte du meilleur acteur sera Paul Mescal. La star qui est devenue célèbre grâce à personnes normales a joué dans le drame acclamé charlotte puits, après-soleil. Là, il a dû interpréter callumle père de sophiedans une histoire très autoréférentielle pour le réalisateur.

Comme révélé dans certaines interviews, il y avait un aspect clé lors de la construction du personnage pour Paul Mescal: votre lien avec Frankie Coriol’actrice qui a joué sophie. « Nous avons atterri en Turquie deux semaines avant le tournage et j’ai demandé au père et à la mère de Frankie si je pouvais être son faux père pendant deux semaines. Alors on passe du temps ensemble. »révélé en dialogue avec Seth Meyers.

Ainsi, il a dit qu’ils menaient de nombreuses activités ensemble. « On a nagé dans la mer, on a mangé des pancakes, on a nagé dans la piscine… On a beaucoup nagé. Et on lui apprend à jouer au billard. Ses parents étaient très calmes, ils m’ont laissé jouer au père pendant un petit moment et puis elle est retournée dans sa vraie famille »il a assuré.

En plus de construire son personnage, il y avait un autre aspect clé pour pouvoir se connecter avec Frankie Corio et c’était le talent de la petite actrice. « Tu tombes amoureux d’elle immédiatement. Elle est drôle, une actrice incroyable. Il fait ces choses merveilleuses qui vous permettent de vous immerger (dans le rôle) »a souligné l’artiste.

