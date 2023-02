Cela a été le changement physique d’Erik Per Sullivan, Dewey à Malcolm

Hollywood

Per Sullivan a cessé de jouer en 2010, cependant, certaines images de son changement physique circulent encore sur les réseaux sociaux.

©Getty ImagesErik Per Sullivan est connu pour jouer Dewey dans Malcolm au milieu

Bien qu’il ait pris sa retraite du cinéma et de la télévision il y a près de 13 ans, l’acteur Erik Per Sullivan, connu pour son rôle de Dewey dans la série Malcolm au milieua eu une carrière marquante et nous vous montrons comment a été son changement physique, de ses premiers rôles aux plus récents.

En même temps qu’il était déjà l’un des protagonistes de Malcom avec Bryan Cranston Franck Muniz et jane kaczmarekErik a joué dans le film Froideur près de Patricia Clarkson(château de cartes) et Jacques Weber (Aube des morts).

Le projet pour lequel il est le plus connu est Malcolm au milieu qui a duré sept saisons, de 2000 à 2006, afin que nous puissions voir son changement depuis son enfance jusqu’au début de son adolescence.

Après la dernière saison de Malcolm au milieuErik Per Sullivan a joué dans quatre autres projets, le dernier en 2010 intitulé douzeun film mettant en vedette Chace Crawford et Emma Roberts dans lequel Sullivan a donné vie à Timmy.

Malgré le fait qu’il ait pris sa retraite d’acteur, quelques images d’Erik apparaissent toujours sur les réseaux sociaux tels que Twitter, l’une d’entre elles a célébré son 31e anniversaire en juillet 2022. L’exactor aura 32 ans en 2023.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?