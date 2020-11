Pourquoi est le 11 novembre et non le 9 mois?

Novembre, le onzième mois de l’année, tire en fait son nom du mot latin pour le nombre neuf, et il n’est pas unique à cet égard. Septembre, octobre et décembre sont nommés d’après les nombres romains sept, huit et 10 respectivement. Les mois de juillet et août s’appelaient Quintilis et Sextilis, signifiant cinquième et sixième mois, avant qu’ils ne soient renommés en l’honneur de Jules César et de son héritier, Auguste. Alors pourquoi ces noms sont-ils tous décalés de deux mois?

Il existe deux théories. Le premier voudrait vous faire croire qu’il n’y avait que 10 mois dans le calendrier romain. À un moment donné, quand ils l’ont supposément changé en 12, les Romains ont ajouté janvier et février à l’avant de l’année, ce qui a fait dévier les 10 autres mois et leurs noms. La seconde vous ferait croire qu’il y avait toujours 12 mois, mais le jour de l’an était le 1er mars et le dernier mois de l’année était février. Mais au fil de nombreuses décennies et siècles, à travers une série de changements bureaucratiques et politiques, les vacances du Nouvel An sont simplement revenues dans le calendrier jusqu’à ce qu’elles débarquent le 1er janvier.

Amelia Carolina Sparavigna est physicienne à l’Université polytechnique de Turin en Italie et a mené des études archéo-astronomiques pour tracer les phases lunaires précises des calendriers de la Rome antique. Elle est fermement dans le camp de 10 mois. Fait intéressant, selon cette théorie, les 10 mois n’étaient pas plus longs – les Romains ne se sont tout simplement pas donné la peine de marquer ou de mesurer les jours de ce que nous appelons maintenant janvier et février, car il y avait peu ou pas d’agriculture au cours de ces mois et des calendriers à cette époque. ont été développés principalement pour les agriculteurs. « Après une interruption de l’hiver, l’année a commencé avec Marius », a-t-elle déclaré à 45Secondes.fr.

Mais les Romains étaient un groupe notoirement organisé, alors pourquoi introduiraient-ils deux nouveaux mois et ignoreraient-ils simplement le fait que beaucoup de leurs autres mois nommés n’avaient plus de sens? Eh bien, la réponse pourrait être que les conventions de nommage étaient un peu un bourbier politique à l’époque – beaucoup de gens au pouvoir se bousculaient pour renommer des mois afin d’agrandir leurs origines. L’empereur Caligula, par exemple, a tenté de changer septembre en « Germanicus » en l’honneur de son père, a déclaré Sparavigna. L’empereur Domitien a également tenté de transformer octobre en Domitanus.

Mais rien de tout cela n’a très bien plu au public romain, qui s’est avéré être assez conservateur et n’a pas bien pris le changement pour le changement. « Ces changements de noms ont apparemment duré très peu de temps », a déclaré Sparavigna. Cette aversion pour le changement a du sens – après tout, beaucoup d’entre nous résistent encore aujourd’hui aux changements dans la façon dont nous mesurons les choses; le système métrique est loin d’être universel – et pourrait en partie expliquer pourquoi les autorités n’ont pas modifié le système de dénomination lorsqu’elles ont introduit janvier et février.

Cependant, tout le monde n’achète pas ce récit.

« Personnellement, je pense que c’est étrange de proposer un calendrier en premier lieu qui laisse juste deux mois et qui a un écart que personne n’a pris la peine de nommer », a déclaré Peter Heslin, professeur au département des classiques et de l’histoire ancienne à l’Université de Durham au Royaume-Uni. La théorie des 10 mois a en fait été présentée pour la première fois par des penseurs romains tardifs, qui envisageaient leur propre ordre insensé des mois. « Certains savants modernes sont d’accord et disent que c’est ce qui a dû arriver parce que les Romains l’ont dit. Mais d’autres sont plus sceptiques parce que tout cela semble un peu bizarre », a déclaré Heslin.

Au lieu de cela, Heslin dit qu’il y avait probablement toujours 12 mois dans le calendrier romain. Le jour de l’An était largement célébré en mars, mais d’autres institutions bureaucratiques de l’Empire romain fonctionneraient avec janvier comme début de l’année. Aujourd’hui encore, de nombreux pays, comme les États-Unis, ont une année d’imposition différente du calendrier commun. « Les consuls romains ont commencé leur année de fonction le 1er janvier, par exemple, alors que mars a pu être considéré comme le début par le grand public, l’année politique a commencé en janvier, et c’était donc un peu compliqué jusqu’à ce qu’ils éclaircissent la situation. , » il a dit. « Tout cela n’est que spéculation, mais je pense qu’il y a eu une série de changements progressifs lents où la nouvelle année de mars a été repoussée. »

D’après les calculs de Heslin, parce que le changement s’est produit si progressivement, personne n’a vraiment fait trop attention à l’époque. Plusieurs siècles plus tard, les intellectuels romains ont alors tenté de rationaliser pourquoi les noms des mois n’avaient pas de sens. Leur réponse, dit-il, a été de conclure à tort qu’il doit y avoir eu 10 mois à un moment donné.

