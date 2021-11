Mike Tyson dit qu’il est « mort » la première fois qu’il a essayé le venin de crapaud pour un effet hallucinogène

BETTERLIFE Horloge de cuisine effet miroir avec cuillère, fourchette, autocollant amovible en 3D pour la décoration de la maison 32*32*4CM argent métallique

Dimensions : 32 x 32 x 4 cm. Style unique : design de couverts. Fonctionne avec 1 pile AA (non incluse). Décorez votre cuisine ou votre salle à manger avec cette horloge accrocheuse. Couleur:Argent Métallique Avez-vous pensé « qu'est-ce que c'est que ça ?» lorsque vous l'avez vu pour la première fois ? Un plateau à couverts ou une décoration ? Non, c'est une horloge murale amusante et créative avec un design de couverts. Avec cuillère ou fourchette à côté de chaque chiffre, l'aiguille est une fourchette et les minutes sont un couteau. Fabriquée en acier inoxydable haut de gamme, stable, durable et facile à nettoyer. Elle convient pour tout style de décoration, donc pas besoin de vous inquiéter du contraste avec les meubles. Elle peut être accrochée au mur de votre chambre, cuisine, bureau, salon ou partout où vous voulez décorer avec un style unique et innovant. Elle est également idéale pour un restaurant, un café, un bureau, un bar, un KTV, etc. Profitez de l'admiration des yeux de