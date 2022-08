in

célébrités

Les réseaux ont explosé avec une vidéo d’Ewan McGregor visitant l’Argentine qui est devenue virale en raison de la situation dans laquelle ils se retrouvent dans une maison avec des inconnus très gentils. Ne le manquez pas!

© AppleTV+VIDÉO VIRALE : Ewan McGregor en Argentine mangeant un ragoût avec une famille qui ne l’a pas reconnu.

Ewan McGregor Il est l’une des célébrités hollywoodiennes les plus aimées du public et cette année, il est revenu sur le devant de la scène en incarnant à nouveau Obi-Wan Kenobi dans sa série pour le service de streaming Disney+. Certes, l’univers guerres des étoiles l’a popularisé dans le monde, mais il a aussi d’autres projets et l’un d’eux l’a emmené dans une ville d’Argentine, laissant une vidéo devenue virale en quelques heures.

C’est en août 2019 que l’acteur débarque dans le pays de manière surprenante et révolutionne les rues de Buenos Aires lorsqu’un groupe de fans le reconnaît à la porte de son hôtel. A cette époque, il a été révélé qu’il était avec David Alexanian, réalisateur et producteur, pour commencer un voyage à moto d’Ushuaia à l’Equateur pour la série documentaire Le long chemin de la plateforme AppleTV+.

+ La vidéo virale d’Ewan McGregor en Argentine

Le programme consistait à parcourir environ 13 000 milles sur deux HarleyDavidson électriques avec son ami Charley Boorman d’Amérique du Sud à l’Amérique centrale. Les docuseries lancées sur Apple TV + en septembre 2020 avec des critiques positives, mais Au cours des dernières heures, une coupure est apparue qui a attiré l’attention du public argentin sur les réseaux sociaux et est devenue virale.

La coupure de presse TikTok contient un texte qui mentionne : « Vous vivez dans une ville du nord du pays et soudain vous êtes surpris par Obi-Wan motard en train de déjeuner ». L’acteur est vu sur sa moto dans les rues de Chilecito, province de La Rioja, à la recherche de recharger ses batteries, alors ils trouvent un magasin. Cependant, ils sont surpris de constater qu’ils entrent dans une maison familiale, où ils sont reçus avec une grande hospitalité et nourris de ragoût, un plat typiquement argentin. Voir!

Le plus curieux est que Ewan est un moment mentionne que la famille ne l’a pas reconnu, donc c’était juste un autre simple touriste en ville. À un moment donné, l’un des habitants de la maison se rend compte que c’était la star et mcgregor le jeu a suivi: « Il me reconnaît ! Il se méfie un peu de mon identité. Il utilise son instinct. Il utilise la Force », mentionne-t-il comme s’il était Obi-Wan. Son partenaire, Charley Boorman, en partant, a déclaré : « C’est un super endroit au monde. Je suis triste de partir ».

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂