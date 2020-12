Voici le jus! Préparez-vous pour la saison 5 de «  The Expanse  » avec notre guide de l’action interstellaire

Préparez-vous pour le désabonnement! Après ce qui semblait être une attente interminablement longue depuis que nous avons finalement quitté la planète Ring Gate Ilus l’année dernière, « L’étendue « a pris son envol un jour tôt hier soir avant sa première date officielle le 16 décembre.

Vidéo Amazon Prime a généreusement offert un trio d’épisodes comme cadeau de vacances pour allumer la mèche dans une nouvelle série électrisante de 10 chapitres. Des épisodes supplémentaires seront lancés chaque semaine suivante, se terminant dans la finale de la saison le 3 février 2021. Attention, les fantômes et les démons privés abondent!

Cet avant-dernier chapitre de la saison promet d’être l’un des plus attendus de toute la série car il est principalement sculpté dans « Jeux Nemesis , « le cinquième livre préféré des fans des romans à succès de James SA Corey. Cependant, il y a quelques fils de l’intrigue tirés du sixième livre, » Cendres de Babylone », ainsi que la nouvelle intitulée« The Churn ».

En outre, le neuvième et dernier livre de la série à succès « Chutes du Léviathan , « devrait sortir en 2021, donc les fidèles de » Expanse « ont de nombreuses raisons d’être reconnaissants de passer à la nouvelle année.

Alors que nous entrons dans la mêlée de science-fiction cette année, un flot de navires de colonie afflue pour la station Medina, le seul port à l’intérieur de la Ring Gate, créant de nouvelles opportunités pour l’extraction de minéraux précieux et créant une ruée vers les terres planétaires de proportions exponentielles pour Belters, Terriens et Martiens.

Pendant ce temps, les scientifiques s’interrogent sur les ruines de la machine de la protomolécule découvertes sur les planètes des colonies et sur le mystère des êtres anciens qui ont anéanti les constructeurs extraterrestres.

Mais la plus grande menace pour le système Sol est les roches spatiales masquées lancées par le méchant Marco Inaros avec la cible ciblée sur notre Big Blue Marble.

« Eh bien, ça arrive. C’est enduit de furtivité, donc c’est très difficile à voir, et il y en a tout un tas », le showrunner Naren Shankar dit EW . «Depuis la fin de la saison 4, la dernière image que nous avons laissée avec Marco était en train de regarder la trajectoire tracée de tous ces astéroïdes.

« La dernière image que vous voyez est un grand nombre d’entre eux qui sont alignés pour frapper la Terre sur son orbite. Donc, ils arrivent. »

Alors, qui sont les nouveaux visages? Où la distribution principale s’est-elle dispersée au début de la saison? Quand le rocher voyou de Marco Inaros frappera-t-il la Terre? Est-ce que Camina Drummer sourira un jour ? Il y a beaucoup à déballer pour cette saison charnière alors commençons par le synopsis officiel d’Amazon Studios:

« La saison 5 de la série reprend alors que des multitudes d’humains quittent le système solaire à la recherche de nouvelles maisons et de vastes fortunes sur des mondes semblables à la Terre au-delà de l’Anneau extraterrestre, et un lourd tribut pour des siècles d’exploitation de la Ceinture arrive enfin à échéance et un compte est à portée de main.

«Pour l’équipage du Rocinante et les dirigeants des planètes intérieures et de la ceinture, le passé et le présent convergent, provoquant des défis personnels qui ont des répercussions de grande envergure dans tout le système solaire.

« Amos (Wes Chatham) revient sur Terre pour affronter son passé et l’héritage de la vie qu’il s’est battu pour laisser derrière lui. Naomi (Dominique Tipper) tend la main à son fils séparé dans une tentative désespérée de le sauver de l’influence toxique de son père.

« Bobbie (Frankie Adams) et Alex (Cas Anvar) affrontent l’effondrement de Mars alors qu’ils poursuivent une cabale sombre liée à des terroristes et des criminels. Holden (Steven Strait) lutte avec les conséquences de son propre passé avec la protomolécule, les extraterrestres qui l’a construit, et le mystère de ce qui les a tués.

« La batteuse (Cara Gee), avec un nouvel équipage, se bat pour échapper à qui et ce qu’elle était. Et Avasarala (Shohreh Aghdashloo), refusant d’être reléguée à l’écart, se bat pour empêcher une attaque terroriste sans égal dans l’histoire. »

La saison 4 se déroulait principalement sur Ilus , la planète récemment installée de l’autre côté de l’anneau extraterrestre, la plupart des membres de l’équipage Rocinante désamorçant un conflit entre les forces de sécurité du RCE et les colons de Belter essayant de faire fortune en exploitant le lithium pendant que la technologie extraterrestre prend vie.

Keon Alexander incarne le méchant Marcos Inaros dans la saison 5 de «The Expanse». (Crédit d’image: Amazon Studios)

Maintenant que la crise des protomolécules a été évitée (pour l’instant) et que des entités étranges ont été réveillées, rien ne sera plus jamais pareil. C’est une prise de terre chaotique pour la colonisation, les emplois et les ressources sur les nouvelles planètes et lunes frontières alors que les personnages sont dispersés au milieu des étoiles, chacun cherchant la rédemption, le salut et le pardon dans leurs sphères futures.

Les bandes-annonces officielles ne craignent pas le visage instable et la colère déchaînée du terroriste renégat de l’OPA Marco Inaros (Keon Alexander), alors qu’il tente de gagner le pouvoir et de se venger de l’oppression et de l’exploitation de longue date des Inners. Sa mission est de libérer la marine libre de Belter pour déstabiliser la structure du pouvoir dans le système Sol propulse le récit tout au long de la nouvelle saison comme un mastodonte.

Les histoires de personnages sont mises au premier plan cette année, avec un fantastique équilibre d’histoires axées sur les personnages alors que la menace imminente de malheur plane sur la Terre en raison du fanatique Inaros qui fait des ravages sur plusieurs fronts. Les téléspectateurs familiers avec les livres auront l’avantage de connaître toutes les calamités époustouflantes qui se produisent. Pour l’instant, nous resterons silencieux sur ces développements, mais il suffit de dire qu’ils sont stupéfiants!

Au panel virtuel du New York Comic Con de l’automne dernier , Dominique Tipper a donné une description super-héroïque de la saison à venir. « J’appelle ça notre guerre à l’infini, » elle a révélé à Inverse , indiquant comment les saisons précédentes ont toutes été une préparation aux événements à venir.

Presque tous les membres éminents de la distribution sont de retour pour les nouvelles aventures, mais le récit qui se déroule divise tout le monde pour poursuivre des programmes isolés. Voici où nous les avons suivis:

Holden et Naomi commencent la saison ensemble à la gare de Tycho tandis que le Rocinante est assis en cale sèche pour obtenir les réparations nécessaires pour la fatigue du métal et les fractures de stress, mais ils se séparent bientôt lorsque Naomi fait appel à Fred Johnson (Chad L.Coleman) pour trouver Filip.

Sur Luna, Avasarala préside une commission pour accélérer l’immigration vers les colonies de cercle après avoir perdu la course politique du secrétaire général au profit de sa rivale, Nancy Gao. Elle et Bobbie Draper (Frankie Adams) reniflent un anneau d’armes illégales sur Mars qui pourrait conduire à Inaros et à sa cellule dissidente infernale.

Alex Kamal (Cas Anvar) se connecte avec Draper sur Mars après avoir fait une visite surprise à sa femme et son fils séparés. Lui et l’ancien marin martien forment un couple formidable et leur équipe est revigorante.

Malheureusement, Klaes Ashford de David Strathairn a rencontré sa disparition aux mains de Marco Inaros à la fin de la saison 4, mourant dans le vide froid de l’espace après avoir été jeté un sas.

Camina Drummer, jouée par l’actrice Cara Gee, dans la saison 5 de The Expanse. (Crédit d’image: Amazon Studios)

Badass Belter Camina Drummer est élevée au poste qu’Ashford occupait autrefois et elle a maintenant la responsabilité supplémentaire d’être un leader respecté dans l’OPA et à la tête de la station Medina, anciennement OPAS Behemoth. Gardant soigneusement son chagrin après la perte d’Ashford, Drummer forme sa propre faction féroce et se lance dans une quête pour tuer Inaros et réclamer la prime qui monte en flèche.

Jasai Chase Owens (Filip Inaros) et Nadine Nicole (Claire Mao), dont les capacités améliorées pourraient être démontrées à nouveau cette année, sont également promues parmi les habitués de la série cette année.

C’est difficile à comprendre, mais la distribution stellaire de « The Expanse » élargit le vivier de talents avec d’impressionnants nouveaux habitués pour la saison 5. À savoir Bull (José Zúñiga), le chef des opérations de Fred Johnson larguant la bombe f sur la station Tycho. C’est un carcajou bouillonnant d’énergie maniaque et d’efficacité bureaucratique qui devient rapidement un atout précieux pour Holden et tout le gang Roci.

Un autre artiste qui laissera une impression marquée est l’actrice Olunike Adeliyi, qui joue le menaçant extrémiste Belter Karal. Elle est une opératrice de l’OPA et fait partie de la faction de Marco Inaros qui dégage une férocité contrôlée dans chaque scène qu’elle habite.

« Le thème porte vraiment sur les péchés du passé », Shankar a dit à EW . «Dans une mesure ou une autre, c’est chaque histoire… C’est vraiment ce dont parle la saison. Elle relie toutes les choses que nous avons faites dans nos vies au moment du présent dans lequel nous sommes. C’est comme si tout venait à une tête tout en même temps. «

Maintenant que les Ring Gates sont le nouvel espoir, qu’est-ce qui vous passionne le plus pour la saison 5 de « The Expanse »? Avez-vous le courage d’ingérer toute la folie à venir parce que ce sera une course cahoteuse que vous n’oublierez pas. Soyez audacieux, attachez-vous et profitez-en!

