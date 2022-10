10 séries à regarder si vous avez aimé « Vigilante » de Netflix

Une nouvelle série de Ian Brennan et Ryan Murphy a été inclus dans le catalogue Netflix le jeudi 13 octobre dernier. C’est « Observateur » (« L’Observateur »), une fabrication avec Naomi Watts et Bobby Cannavale.

Comme on le sait, la fiction est basée sur des événements réels. En ce sens, il raconte l’histoire de la famille branock et les lettres sinistres qu’ils ont reçues d’un harceleur dans leur tristement célèbre domicile du New Jersey.

Si après avoir regardé ce projet télévisé, vous souhaitez profiter de productions similaires, cette note est pour vous. puis rencontrez 10 ensembles ce que vous devriez voir si vous l’avez aimé « Vigilant ».

QUELLE SÉRIE POUVEZ-VOUS REGARDER SI VOUS AIMEZ « VIGILANTE » ?

1. « Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer » (« Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer »)

Minisérie également créée par Ian Brennan et Ryan Murphyet basé sur des événements réels. raconte l’histoire de Jeffrey Dahmerla « Monstre de Milwaukee »raconté du point de vue des victimes et de l’incompétence de la police, qui a permis au natif du Wisconsin de se lancer dans une tuerie de plusieurs années.

Vous pouvez voir ses 10 chapitres dans Netflix. Accès via ce lien.

2. « Black Bird: Confessions d’un tueur »

Inspiré de faits réels. L’histoire commence lorsque le footballeur vedette du lycée, fils d’un policier décoré et trafiquant de drogue condamné Jimmy Keene (Taron Egerton) il est condamné à 10 ans de prison et se voit offrir deux options: entrer dans une prison à sécurité maximale et se lier d’amitié avec le tueur en série présumé Larry Hall (Paul Walter Hauser)ou rester où vous êtes et purger la totalité de votre peine sans possibilité de libération conditionnelle.

Keen se rend vite compte que sa seule issue est d’obtenir des aveux et de découvrir où les corps de plusieurs filles sont enterrés, avant que son appel ne soit approuvé. Salle. Mais ce tueur présumé dit-il la vérité ? Ou est-ce juste l’histoire d’un menteur en série ?

Vous pouvez voir ses 6 épisodes sur AppleTV+. Accès via ce lien.

Taron Egerton dans le rôle de Jimmy Keene dans « Black Bird » (Photo : Apple TV+)

3. « Sale John »

Une autre histoire basée sur des faits réels. Il raconte une partie de la vie et des exploits criminels de John Meehan (Eric Bana) surnommé « Sale Jean ». Le journaliste du LA Times Christophe Goffard découvert pour la première fois mehan lorsqu’il a appris que la police enquêtait sur un possible meurtre à Newport Beach. après s’être renseigné, Goffard découvert un étrange réseau de tromperies et d’abus.

L’accent principal de l’intrigue est la relation de mehan avec la femme d’affaires Debra Newell comme Connie Brittonqu’il a rencontré sur un site de rencontre sur Internet.

Vous pouvez voir ses 2 saisons dans Netflix. Accès via ce lien.

4. « La chose à propos de Pam »

Série inspirée d’un vrai crime, le meurtre de Betsy Faria en 2011. Après le meurtre, son mari a été condamné, bien qu’il ait assuré qu’il ne l’avait pas tuée. Puis une série d’événements se sont déchaînés qui ont révélé un complot diabolique auquel il a participé. Pam Hupp (Renée Zellweger).

Vous pouvez voir ses 6 épisodes sur Étoile+. Accès via ce lien.

L’affiche de « The Thing About Pam » (Photo: NBC)

5. « Échos »

Léni et Gina ce sont des jumeaux identiques qui ont secrètement échangé leur vie depuis leur enfance, aboutissant à une double vie à l’âge adulte. Cependant, l’un d’eux disparaît et tout dans leur monde parfaitement planifié est plongé dans le chaos.

Vous pouvez voir ses 7 chapitres dans Netflix. Accès via ce lien.

6. « Candy : Une histoire de passion et de crime »

Production se déroulant au Texas en 1980 et basée sur l’histoire vraie de la meurtrière Candy Montgomery (Jessica Biel) et sa victime Betty Gore (Mélanie Lynskey).

Vous pouvez voir ses 5 épisodes dans Étoile+. Accès via ce lien.

Melanie Lynskey et Jessica Biel dans une scène de « Candy » (Photo : Hulu)

7. « Âme »

Après avoir survécu à un accident de bus qui a tué presque tous ses camarades de classe, Alma (Mireia Oriol) il se réveille dans un hôpital sans se souvenir de l’incident… ou de son passé. Sa maison est pleine de souvenirs qui ne sont pas les siens, et l’amnésie et le traumatisme lui font vivre des terreurs nocturnes et des visions qu’il ne peut pas démêler.

Avec l’aide de ses parents et amis, qui lui sont inconnus, elle va tenter de percer le mystère entourant l’accident tout en luttant pour retrouver sa vie et son identité.

Vous pouvez voir ses 9 chapitres dans Netflix. Accès via ce lien.

8. « L’escalier »

Également inspiré de faits réels. Il se déroule en 2001, dans le comté de Durham, en Caroline du Nord. L’écrivain Michael Peterson (Colin Firth)attristé par le décès de sa femme Kathleen (Toni Collette)qui est tombé d’une échelle, est accusé de l’avoir tuée.

Vous pouvez voir les 8 épisodes sur HBO+. Accès via ce lien.

Colin Firth est le protagoniste de « The Staircase » (Photo: HBO)

9. « L’innocent »

D’après le roman homonyme de Harlan Coben. Une nuit, il y a neuf ans, Matthieu (Mario Casas) Il est intervenu innocemment dans une bagarre et a fini par devenir un homicide. Maintenant, c’est un ancien détenu qui ne tient rien pour acquis.

Votre partenaire, Olivia (Aura Garrido), est enceinte, et les deux sont sur le point d’obtenir la maison de leurs rêves. Mais un appel choquant et inexplicable du portable de olivia détruire la vie de Matthieu pour la deuxième fois.

Vous pouvez voir ses 8 chapitres dans Netflix. Accès via ce lien.

10. « Par mandat du ciel » (« Sous la bannière du ciel »)

Deux frères croient avoir été choisis par Dieu pour tuer une femme innocente et sa jeune fille. Ainsi la foi de Jeb Pyre (Andrew Garfield)une détective de la police mormone, est secouée alors qu’elle enquête sur un crime qui semble impliquer son Église.

Vous pouvez voir sa première saison dans Étoile+. Accès via ce lien.