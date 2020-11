"les morts qui marchent"-Trailer montre deux nouveaux arrivants surprenants

Les jours sont comptés: les six épisodes supplémentaires de la dixième saison de “The Walking Dead” sortiront début mars 2021. Il y a déjà un clip avec les premières impressions des nouveaux épisodes qui réserve quelques surprises.

Attention, spoilers! Le texte suivant fournit des détails sur les prochains épisodes bonus de la saison 10. Vous continuez à lire à vos risques et périls.

Le clip “The Walking Dead” pour les épisodes supplémentaires montre deux nouveaux arrivants tant attendus. D’une part, nous avons enfin un aperçu de Baby Hershel – qui, cependant, n’est plus un bébé. Le fils de Maggie et Glenn (RIP) doit maintenant avoir beaucoup plus de sept ou huit ans et donc seulement un peu plus jeune que Judith.

Qu’est-il arrivé à Lucille?

Un peu plus tard, nous voyons un autre nouveau personnage dans la vidéo “The Walking Dead”: la femme de Negan, Lucille. Ce n’est que début novembre qu’il a été annoncé qu’elle apparaîtrait dans les épisodes bonus. Cependant, Lucille n’a pas l’air vraiment en bonne santé. Il semble que les dernières semaines et les derniers jours de sa vie seront au centre des préoccupations. Les fans savent que Negan a perdu sa femme dans la bataille contre le cancer.

Il se poursuivra en mars 2021

Le clip révèle également qu’il y aura une réunion avec le mystérieux homme masqué (ou femme masquée?) Qui tournait avec ses armes auparavant. Mais qui diable est la personne à la fin du clip? À première vue, il pourrait s’agir d’un stormtrooper de “Star Wars”, mais vous pouvez voir les yeux d’une personne ici. Qui se cache derrière le casque? Il ou elle semble également porter une armure, car la protection blanche peut également être devinée au niveau des épaules. J’espère que nous serons plus intelligents début mars …