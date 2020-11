Tesla envisage un nouveau modèle compact conçu en Europe: Elon Musk explique pourquoi la conception locale a du sens

C’est une rumeur qui augmente au fur et à mesure que la Gigafactory de Berlin prend forme (avec des incidents occasionnels). Tesla se rapproche de la réalisation d’un nouveau modèle de véhicule conçu par et pour l’Europe. Lors d’une récente conférence, Elon Musk a confirmé l’idée qu’ils envisagent un modèle conçu en Europe et avec les goûts des Européens.





En plus de l’usine de Berlin, Tesla prépare également un centre de design en Allemagne. L’idée est d’utiliser ce centre de design pour créer une nouvelle voiture électrique locale avec des talents locaux.

Concept d’une voiture compacte de Tesla.

Maintenant, dans une interview donnée par Elon Musk pour une conférence allemande, le PDG exprime son idée de créer cette propre voiture européenne. Selon lui, la raison la plus importante derrière le programme de nouveaux véhicules est attirer de nouveaux talents européens.

«Je pense qu’il y a beaucoup de talents, de designers et d’ingénieurs talentueux en Europe. […] ils veulent travailler quelque part où ils font un travail de conception original […] Je pense qu’il est important d’attirer les meilleurs talents pour créer un design original », a déclaré Elon Musk.

Avec les projecteurs sur la Volkswagen ID 3

À quoi ressemblerait exactement ce nouveau véhicule électrique de Tesla n’est pas encore clair. Cependant, Tout indique que nous serions face à une voiture compacte. “En Europe, je pense qu’il serait logique de faire, je suppose, une voiture compacte, peut-être une berline ou quelque chose du genre”, a-t-il déclaré.

Ce n’est pas en vain les voitures en Europe sont plus petites en volume que les voitures aux États-Unis. C’est une question de goût et cela implique également plus de confort pour l’utilisateur d’avoir un véhicule de taille similaire au reste du marché, donc également adapté à l’environnement dans lequel il se trouve.

Concept d’une Tesla compacte basée sur les fuites. Via Coach.

À cet égard, qui semble prendre la tête en Europe en termes de véhicules compacts, c’est Volkswagen avec sa nouvelle Volkswagen ID.3 électrique. Visez ce qui va devenir la voiture électrique compacte de référence en Europe et bien sûr Tesla l’a dans sa mire.

La Gigafactory de Berlin démarrera ses activités à l’été 2021 si les choses ne se compliquent pas. On verra alors s’ils décident de lancer un nouveau modèle sur le marché ou si au contraire ils se consacreront à la réplication des actuels Tesla Model 3, Model S, Model Y et Model X.

