Guide: Guide Pro Skater 1 + 2 de Tony Hawk – Trucs, astuces et tous les objets de collection

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 est un remake PlayStation 4 et PS5 des deux premiers jeux Tony Hawk sur PS1. Ces jeux de skate bien-aimés ont été ramenés sur PS4 et PS5 dans cette collection, et nous le recommandons vivement, attribuer un 8/10 dans notre avis.

Dans ce Guide de Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2, nous reviendrons sur tout dans le jeu sur PS5 et PS4. Ici, vous trouverez trucs et astuces pour vous aider à démarrer, ainsi qu’un guide complet sur tous les objectifs du parc et objets de collection. Cela comprend la recherche tous les points de statistiques, Bandes secrètes, Lettres SKATE, et plus. Nous vous parlerons également de tous les trophées et comment obtenir le Platine.

Sur cette page: Guide Pro Skater 1 + 2 de Tony Hawk: tous les objectifs, lacunes et défis du parc Guide Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2: listes de contrôle des objets de collection, trophées et autres guides Guide Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2: trucs et astuces pour les débutants

Guide Pro Skater 1 + 2 de Tony Hawk: tous les objectifs, lacunes et défis du parc

Il y a 19 niveaux dans Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2, chacun avec son propre ensemble d’objectifs de parc, de lacunes et d’objets de collection à trouver. Ci-dessous, nous avons décrit chaque niveau du jeu, vous donnant des guides sur chaque emplacement et comment obtenir tous les objectifs du parc, les lacunes et autres objets de collection.

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2: Tous les emplacements de bandes, lacunes, défis et objets de collection

Guide Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2: listes de contrôle des objets de collection, trophées et autres guides

Dans cette partie de notre guide Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2, vous trouverez des listes de contrôle pour tous les objets de collection, tous les écarts, tous les trophées, et plus.

Guide Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2: trucs et astuces pour les débutants

Ci-dessous, nous allons passer en revue les bases du Pro Skater 1 + 2 de Tony Hawk, ainsi que fournir des astuces et des conseils pour les nouveaux joueurs.

Contrôles

Voici les commandes par défaut pour Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2:

Saisir action Joystick gauche / D-Pad Bouge toi Stick droit Caméra de contrôle X Sauter / Ollie Cercle + direction Saisir des astuces Carré + direction Flip trucs Triangle + direction Astuces Lip / Grind L1 / R1 Rotation gauche / droite L2 Revert / Nollie / Fakie R2 Revert / Switch

Mods de jeu

Le Pro Skater 1 + 2 de Tony Hawk propose des Mods de Jeu dans son menu Options qui vous permettent de changer le fonctionnement du jeu.

Héritage: Cette section comprend trois ensembles de mouvements parmi lesquels vous pouvez choisir. Par défaut, le Pro Skater 1 + 2 de Tony Hawk vous permet d’utiliser toutes les fonctionnalités de jeu auxquelles vous vous attendez, telles que les retours, les transferts de colonne vertébrale, etc. Cependant, si vous préférez, vous pouvez vous limiter à un moveet plus old school.

THPS1 classique – L’ancien système de contrôle du patineur Pro original de Tony Hawk. Interdit: les manuels, les changements de position, les nollies, les faux, les retours, les transferts de colonne vertébrale, les gouttes d’acide, les plantes murales, certaines astuces.

– L’ancien système de contrôle du patineur Pro original de Tony Hawk. Interdit: les manuels, les changements de position, les nollies, les faux, les retours, les transferts de colonne vertébrale, les gouttes d’acide, les plantes murales, certaines astuces. THPS2 classique – L’ancien schéma de contrôle de l’original Tony Hawk’s Pro Skater 2. Permet: manuels, changement de position. Interdit: les retours, les transferts de colonne vertébrale, les gouttes d’acide, certaines astuces.

Aide: Vous pouvez activer les options ci-dessous pour rendre le jeu plus facile à jouer. Ceux-ci sont parfaits pour les débutants pendant qu’ils ont leurs jambes de patineur. Gardez à l’esprit que l’activation de l’un des éléments ci-dessous signifie que vos scores ne seront pas téléchargés dans les classements.



Équilibre parfait du rail – Activez cette option et vous n’aurez pas à maintenir votre équilibre lors du broyage.

Activez cette option et vous n’aurez pas à maintenir votre équilibre lors du broyage. Équilibre manuel parfait – Activez cette option et vous n’aurez pas à maintenir votre équilibre lorsque vous effectuez un manuel.



Activez cette option et vous n’aurez pas à maintenir votre équilibre lorsque vous effectuez un manuel. Équilibre parfait des lèvres – Activez cette option et vous n’aurez pas à maintenir votre équilibre lorsque vous effectuez des trucs pour les lèvres.



Activez cette option et vous n’aurez pas à maintenir votre équilibre lorsque vous effectuez des trucs pour les lèvres. Toujours spécial – Activez cette option et votre compteur spécial sera toujours plein.



Activez cette option et votre compteur spécial sera toujours plein. Pas de bails – Activez cette option et vous n’échouerez jamais un tour.



Utiliser les retours et les manuels pour étendre les combos

Ce sont des choses assez basiques, mais les débutants devraient prendre l’habitude de faire des retours et des manuels. En utilisant ces capacités, vous pouvez enchaîner des figures et poursuivre les combos pendant une durée étonnamment longue. C’est ainsi que vous accumulerez des centaines de milliers, voire des millions de points en une seule fois. Lorsque vous descendez sur une rampe verte, appuyez sur R2 juste au moment où vous frappez la rampe pour faire un retour. Les manuels sont exécutés en appuyant vers le haut puis vers le bas sur le D-pad. Vous pouvez également appuyer vers le bas puis vers le haut pour obtenir un manuel du nez. Combinez ces techniques, vous pouvez accumuler des scores insensés.

Gardez votre planche tournée vers l’avant lors de l’atterrissage

Cela peut sembler évident, mais vous devez vous assurer que votre planche à roulettes s’aligne avec votre direction de déplacement. Si vous montez une rampe verte et que vous tournez un peu, assurez-vous d’être dans le bon sens avant d’atterrir, sinon vous échouerez et tomberez. La même chose s’applique sur un terrain plat. Si vos roues ne sont pas orientées dans le bon sens, vous allez renflouer, ce qui pourrait vous coûter une tonne de points.

Mélangez vos astuces

Si vous voulez atteindre ces très gros scores, vous devez garder les choses variées. Les astuces perdent de la valeur en points chaque fois que vous les répétez lors d’une course, ce qui signifie que vous ne serez pas seulement dans les classements en envoyant des spams et des captures de melon. Utilisez votre arsenal complet d’astuces et de capacités lors de la réalisation de combos pour obtenir plus de points. Changez les entrées directionnelles pour exécuter différentes astuces et mémorisez également quelques astuces spéciales à ajouter au mixage. La variété est le piment de la vie, et c’est aussi la clé d’un score élevé.

Redressez-vous avec R2

Parfois, vous vous retrouvez à dévaler vers le sol et vous n’allez pas atterrir sur votre planche. Si vous frappez une rampe verte mais que vous vous dirigez vers une surface plane, il existe un moyen de vous réaligner pour ne pas vous échapper. Tenez R2 et votre patineur se redressera, plaçant la planche à roulettes sous vous et vous assurant d’atterrir en toute sécurité.

En cas de doute, écrasez-le

Vous serez généralement en mesure de dire où vous vous dirigez dans Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2, mais vous pourriez parfois vous retrouver dans une position inconfortable. Si vous volez dans les airs et que vous ne savez pas où vous allez atterrir, notre conseil est de tenir Triangle. Le triangle est la façon dont vous effectuez des tours de lèvres, des grinds et des wallrides, c’est donc un bouton assez polyvalent, et vous pouvez parfois l’utiliser comme un filet de sécurité. Si vous tenez Triangle, il y a de bonnes chances que vous le coiffiez avec un grind ou un wallride. Ce n’est pas garanti, bien sûr, mais les niveaux du jeu sont pleins de bordures, de rails et de surfaces verticales, donc cela fonctionne plus que vous ne le pensez.

Les murs ne sont pas l’ennemi

Si vous vous dirigez vers un mur, vous pourriez penser que c’est la fin de votre combo. En fait, les murs sont l’occasion de maintenir un combo. Avec une presse de Triangle, vous pouvez effectuer un wallride comme mentionné ci-dessus, mais vous pouvez également faire une plante murale. Disons que vous grincez et que vous vous dirigez vers un mur plat. Sautez du rail et, lorsque vous êtes sur le point d’entrer en collision avec le mur, appuyez sur X et vous exécuterez une plante murale. Cela vous rebondira sur le mur et vous repoussera dans la direction opposée. Joli!

Cela le fait pour notre Guide de Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 sur PS5 et PS4. J’espère que vous l’avez trouvé informatif et utile dans votre quête de gloire du skateboard. Si vous avez d’autres trucs et astuces pour les skateurs débutants, partagez-les dans la section commentaires ci-dessous.