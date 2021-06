Pourquoi ne pouvez-vous pas configurer votre réseau WiFi d’entreprise comme votre réseau WiFi domestique (même en télétravail)

Depuis des années, le réseau WiFi nous accompagne dans notre vie de tous les jours et est devenu quelque chose d’essentiel dans notre quotidien. Avoir une mauvaise couverture dans notre maison, ou dans des zones sans accès, est parfois presque un drame. Mais il ne s’agit pas seulement d’avoir un bon ou un mauvais signal, mais de gérer l’accès facilement et surtout en toute sécurité. Ceci est particulièrement important si nous nous déplaçons dans un environnement professionnel. donc on va voir pourquoi nous ne devrions pas configurer le réseau WiFi de notre entreprise comme celui de la maison.

Les environnements professionnels exigent des solutions plus flexibles, mais à la fois, plus sûr et plus facile à gérer. Peu importe le type d’activité que nous exerçons : par exemple, si nous offrons à nos clients la possibilité de se connecter au réseau sans fil, nous ne pouvons le faire en aucune manière et nous avons besoin de solutions professionnelles adaptées à notre profil. Il ne suffit pas de leur fournir le mot de passe et de ne pas s’inquiéter.

Les dangers d’ouvrir le réseau WiFi à tous

L’exemple le plus simple peut être un bar ou un restaurant, où nous ne nous sommes pas encore assis et nous demandons déjà la clé WiFi se connecter. Plus important encore, si nous devons lire les codes QR et télécharger ou accéder numériquement au menu local. La connexion sans fil est passée d’un service supplémentaire à une nécessité.

Si nous avons un réseau WiFi ouvert pour ceux qui viennent dans notre entreprise, il doit être séparé du réseau de gestion d’entreprise et de celui des clients

Il en va de même pour les entreprises qui ont des salles d’attente, dans lesquelles leurs clients se connectent au réseau pendant qu’ils prennent le temps d’être présents, ou une salle de conférence, où dans de nombreux cas, il y a une utilisation intensive du réseau WiFi pour commenter la présentation.

Ce sont des scénarios différents, mais le même dénominateur commun : de nombreuses personnes inconnues avec qui nous partageons le réseau de données. Et cela peut être un problème, encore plus grand, si nous avons des appareils IoT connectés, avec des capteurs qui contrôlent les lumières, la climatisation, l’ouverture des portes, etc.

La facilité de gestion du réseau est la clé

Il est important d’avoir une solution professionnelle facile à gérer, comme celle que vous proposez Aruba, une société Hewlett Packard Enterprise, pour nous aider Réseau WiFi ouvert à ceux qui viennent dans notre entreprise répondre aux exigences minimales de sécurité. Au moins ça doit être séparé du réseau de gestion d’entreprise et celui des clients, à leur tour isolés les uns des autres.

De plus, de nombreuses entreprises exigent extras pour le contrôle de la connexion de vos clients via une page spécifique -un portail captif-, de leurs réseaux sociaux, comme Facebook. Et si quelqu’un abuse, il veut faire du refus de la connexion un processus immédiat et facile.

Les petites entreprises n’ont souvent pas les connaissances nécessaires pour mettre en œuvre ce type de solutions. Mais ils doivent gérer certains aspects ou apporter des modifications, vérifier leur fonctionnement, etc., c’est alors que les solutions Aruba Instant On sont une bonne alternative pour pouvoir gérer différents réseaux sans que notre installateur ait besoin de se déplacer à l’emplacement de chaque entreprise.

Il ne suffit pas d’utiliser le WiFi généré par l’opérateur

De nombreuses petites entreprises considèrent que pour donner cette connexion WiFi, il suffit de partager le mot de passe réseau généré par le routeur de l’opérateur Internet. Et c’est une erreur, puisque nous ne séparons pas les réseaux et ce n’est pas non plus le plus efficace. Idéalement, avoir un point d’accès, AP, une antenne WiFi, indépendante et que nous gérons.





Un exemple est le point d’accès Aruba AP22. Il s’agit d’une antenne de connexion au standard WiFi 6, qui fournit un connexion plus rapide, avec une capacité plus élevée et une latence plus faible entre les points d’accès et les appareils.

De plus, il a le grand avantage de pouvoir étendre notre réseau autant que nous en avons besoin sans avoir besoin d’ajouter plus de câblage, car il a Maillage Wi-Fi pour créer un réseau maillé. À tout cela, il faut ajouter que ces points d’accès sont conçus pour fonctionner avec une haute densité si nécessaire, garantissant ainsi qu’il n’y a pas de zones d’ombre dans la couverture et qu’il y a une connexion WiFi optimale.

Pourquoi est-il important de séparer le réseau de gestion d’entreprise et le réseau WiFi du client

Nous allons donner un exemple très simple. Nous avons deux canaux de communication pour nous mettre en ligne. L’une est une autoroute où circulent les informations de notre entreprise, données financières, facturation, données personnelles des clients ou des employés, stratégiques des plans d’affaires, etc. Seuls les appareils, ordinateurs, téléphones, etc., qui appartiennent à notre organisation, circulent sur cette autoroute, que nous gérons. Et une autre autoroute, la nationale, est celle où circulent les clients. Et, logiquement, vous ne pouvez pas passer de l’un à l’autre.





La destination des deux routes est la même, la sortie Internet, mais le trafic de données qui circule sur elles n’est pas touché. S’il y a un embouteillage, un problème ou toute anomalie dans le réseau client, mon réseau d’entreprise continuera à fonctionner sans problème.

Et aussi isoler les appareils les uns des autres

Il ne s’agit pas seulement d’avoir une connexion sécurisée, mais aussi de pouvoir prioriser quel trafic de données est le plus important. Et nous pouvons le faire avec une gestion Wi-Fi efficace

Nous nous sommes occupés de la première étape, qui consiste à séparer les deux réseaux, mais il y en a une seconde : isoler chaque client des autres sur le réseau. Pourquoi cette question est-elle importante ? Prenons un exemple dans une salle de conférence, où un intervenant discute d’un sujet et les participants se connectent au réseau pour prendre des notes avec leurs ordinateurs portables, tablettes ou simplement pour partager leurs expériences via les réseaux sociaux.

Prenons le cas où quelqu’un a un dossier partagé sur son ordinateur portable. Et un autre assistant a une application avec du code malveillant installée sur sa tablette, par exemple un mineur de bitcoin, qui fonctionne « silencieux » de passer inaperçu. Si chaque client n’est pas bien isolé des autres, rien n’empêcherait cette application de se propager à tous les ordinateurs avec lesquels elle partage un réseau WiFi.

Nous sommes allés à une conférence et nous sommes sortis avec un cadeau dont nous ne voulons pas, mais cela n’a pas d’importance, car nous l’emportons avec nous sur notre ordinateur, téléphone ou tablette. On ne le sait même pas et ensuite on va le brancher dans notre entreprise, chez nous, etc.

Mais c’est aussi une question de priorité





Parfois, dans un environnement professionnel, nous avons également besoin prioriser certains types de trafic sur le réseau et pouvoir le gérer de manière professionnelle et simple. Par exemple, si nous avons une salle de vidéoconférence, nous voulons qu’elle ne s’interrompe pas lorsque nous sommes au milieu d’une.

Dans notre point d’accès WiFi, nous pouvons séparer le réseau de gestion et prioriser le trafic que nous avons créé pour notre SSID et que les clients, s’il y a une forte densité, passent par le réseau le plus lent.

Pas besoin d’être un hacker pour mettre un réseau en danger

Nous ne parlons pas d’attaques ciblées, comme les attaques les plus récentes et médiatiques contre SEPE ou les grandes entreprises. Ni qu’un hacker international va se faufiler dans nos entreprises pour nous embêter.

Nous parlons de profiter des portes que nous laissons ouvertes pour que entrer à travers les appareils auxquels nous avons autorisé à se connecter. Il suffit que quelqu’un ait téléchargé cette drôle d’application que son beau-frère lui a recommandé. Le même que nous avons utilisé une ou deux fois, et il a été oublié. Et pourtant c’est la porte dérobée pour que quelqu’un puisse contrôler notre appareil, en profiter pour entrer dans les autres, etc.





La gestion des réseaux sans fil n’est pas seulement importante dans les environnements professionnels, mais aussi à la maison. Nous gardons beaucoup d’informations que nous voulons garder privées

Et ce dysfonctionnement détecté à temps, lorsque nous avons un réseau bien structuré et que nous pouvons tout gérer même depuis le téléphone mobile, il est essentiel que l’entreprise continue de fonctionner normalement et qu’aucune faille de sécurité ou données personnelles des employés ou des clients ne soient compromises.

Un appareil mal configuré qui envoie trafic malveillant vers le réseau pour l’empêcher de fonctionner. Pouvez-vous imaginer quelque chose comme ça dans ce bar de plage ? Dimanche, trois heures de l’après-midi, quand tout doit fonctionner comme sur des roulettes et puis, à ce moment précis, le réseau tombe en panne et les serveurs doivent se remettre au papier et au stylo et charger les tables avec une calculatrice, ce qui, dans bien des cas, non Ils ne savent même pas ce qu’ils avaient demandé… Chaos.

On peut l’extrapoler à une visioconférence, à un hôtel où l’on séjourne ou à un dentiste qui manque d’informations sur ses patients auxquels il doit appliquer un traitement… Et tout ça parce que quelqu’un dans la salle d’attente est connecté au WiFi. Personne ne veut que cela se produise.

Il est également important dans notre maison





La gestion des réseaux sans fil n’est pas seulement importante dans les environnements professionnels, mais aussi à la maison. Nous gardons beaucoup d’informations que nous voulons garder privées. A la maison, seuls les appareils des différents membres de la famille sont connectés… mais aussi nos amis lorsqu’ils rentrent à la maison ou nos beaux-frères et neveux lorsqu’ils viennent manger le week-end.

Les amis de mes amis sont mes amis, euh, quel bordel

Je le répète, nous ne parlons pas de quelqu’un voulant pirater notre réseau, ce serait le cas le plus improbable, mais qu’ils ont accès à nos informations parce que nous avons facilité l’accès à quelqu’un avec un certain type de malware. Et nous ne voulons pas que nos données financières, le compte de résultat que nous venons de faire ou notre fichier de mots de passe, celui que nous conservons car il est impossible de tout retenir, soient accessibles ou diffusés sur le réseau.

Encore plus important si nous télétravaillons

Si nous travaillons aussi à domicile, ce que nous souhaitons le moins, c’est qu’en milieu de journée, lors d’une réunion, la connexion nous a échoué parce que notre fils adolescent a commencé à jouer en ligne avec l’ordinateur, par exemple.





Il ne s’agit pas seulement d’avoir une connexion sécurisée, mais aussi de pouvoir prioriser quel trafic de données est le plus important. Et nous pouvons le faire avec une gestion WiFi efficace.

Et tout ça peut être géré depuis le cloud pour faciliter l’accès ou aider à résoudre les problèmes de connexion des employés de manière centralisée et à distance. La connexion qui facilitera l’accès de manière sécurisée est configurée de manière à ce que le travailleur à domicile travaille de la même manière qu’il pourrait le faire assis devant sa table de bureau.

En tant qu’employés, nous pouvons nous entraider avec l’application mobile, où vérifier la couverture, vérifier si nous avons des domaines que nous pouvons améliorer et pouvoir avoir un réseau WiFi de qualité à la maison. L’objectif est que nous puissions avoir une visioconférence ou une réunion, pendant que nos enfants reçoivent des cours en ligne ou que quelqu’un regarde un film sur une plateforme de streaming en classe. Un point d’accès WiFi de qualité est capable de gérer efficacement toutes ces connexions afin que chacun puisse tirer le meilleur parti de la connexion sans fil. Quelque chose que nous réaliserons en nous appuyant sur les solutions Aruba Instant On.

Images : Aruba et Shutterstock / fizkes / GaudiLab / del_selenio