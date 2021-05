«  Les Mitchell contre les machines  »: une vision alternative des stars de l’internet dans une excellente proposition animée sur Netflix

Il est inévitable de hausser les sourcils quand quelqu’un annonce un film sur l’isolement auquel internet et les réseaux sociaux nous ont condamnés. Non pas parce que ce ne sont pas des choses dont il ne vaut pas la peine de parler, mais parce que ils semblent souvent être des problèmes critiqués sur le pilote automatique, considérant les utilisateurs de Twitter comme des zombies sans identité et, pour les rares qui résistent à tomber sous son charme, les derniers héros de l’humanité primitive.

Ce sont des choses comme celles-ci qui ont un peu dévalorisé le message de films comme «Ralph brise Internet», ou même la seconde moitié d’un film aussi irréprochable en termes généraux que «Wall-E». Ce sont des questions de notre quotidien qui méritent d’être observées et commentées, mais quand elles sont faites sur la base des platitudes et de la paresse narrative, la critique est un peu désactivée.

Pour cette raison, l’annonce d’un film comme «Les Mitchell contre les machines» n’était pas très flatteuse. D’accord, un autre film sur une famille dans laquelle l’adolescente est enlevée par les écrans et qui a besoin de se connecter «à l’ancienne». Un voyage en voiture pour tout le monde (mère, père, fille, petit frère et chien) les fera se reconnecter, et unissez-vous contre une menace plus grande: l’avènement des machines.

Mais déjà dans la première bande-annonce, il y avait un indice que l’approche d’un sujet comme celui-ci peut aussi être alternative: dans une scène révélatrice, le père dit à la jeune femme qu’elle aura des expériences plus intenses si elle ne fait pas tout via le mobile. caméra, et elle répond que c’est sa façon de vivre les expériences (et y met un filtre de chat ridicule). Un bon exemple que le message nécessaire ne doit pas être toujours grincheux et dépassé.

Alternative animée

On pouvait soupçonner la possibilité que «Les Mitchell contre les machines» soit une proposition différente de certains des noms qui se cachent derrière. Pour commencer, surtout, Produire Phil Lord et Christopher Miller, scénaristes de « The LEGO Movie » et, surtout, du superbe « Spider-Man: A New Universe »». D’elle, en fait, l’esthétique de « The Mitchell … » boit quelque chose qui, bien qu’il ait été publié dans le monde entier par Netflix, est une production de Sony qui, avant la pandémie, devait passer par les fenêtres de distribution habituelles.

Ainsi, ce style organique et fluide des animations, contredisant presque leur nature CGI, et celui dans « Un nouvel univers » servaient à la fois à rendre hommage à la texture comique du personnage et à valoriser l’extraordinaire agilité et les mouvements du héros, ici cela devient un moyen de transférer la langue d’Internet à l’écran. ‘Los Mitchell …’ est un authentique festival d’autocollants, de gifs, de filtres et d’emojis qui rythment l’action, filtré le tout par la vision du jeune protagoniste et lançant un message sans équivoque: Internet et sa langue sont plus que des combats sur Twitter.

Ainsi, ce film écrit et réalisé par Michael Rianda et Jeff Rowe (qui ont collaboré pour la première fois sur une production incontournable d’animation moderne, ‘Gravity Falls’) trouve grâce au langage animé, et pas seulement au discours et à l’histoire, une manière conciliante et originale de raconter les choses. Mais cela ne renonce pas à une mauvaise boue particulière dans le portrait, par exemple, de l’entreprise qui veut conquérir le monde, avec des équivalents clairs dans de vraies entreprises qui veulent conquérir le monde.

Le résultat est un film hilarant (l’humour est aussi frénétique et intelligent que dans les scripts écrits par Miller et Lord, avec de véritables répliques d’anthologie et des contre-répliques, et de glorieux personnages de soutien partout) et cela, comme l’a fait auparavant « Spider-Man: A New Universe », il se démarque des canons esthétiques rigides imposés par Disney et Pixar. Une petite merveille au rythme d’un gif qui montre que les messages habituels n’ont pas à être énoncés avec les techniques épuisées d’une vie.