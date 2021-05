« Luis Miguel, série 2 » Chapitre 4 EN LIGNE EN DIRECT: comment et à quelle heure voir l’épisode 4

Smartbox 1h de cours de cuisine en ligne à suivre en direct Coffret cadeau Smartbox

Ce fabuleux coffret est le cadeau idéal pour les amoureux de gastronomie car il comprend un cours de cuisine ou de pâtisserie d’une heure, en ligne et en direct avec un chef professionnel. Pendant une heure à travers Zoom, Hadvin Levasseur, Chef et coach culinaire, vous apprendra à cuisiner des repas sains et équilibrés qui sauront impressionner vos proches. Cuisinez en direct avec le Chef et apprenez tous les secrets en pâtisserie et haute cuisine. Suivez ses techniques et astuces et vous serez capable de concocter des plats dignes de haute gastronomie !