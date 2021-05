Ana Claudia Talancón, une actrice qui n’agit pas comme une diva avec la presse

Mathon Plat à four revêtement Dur comme la pierre 34 cm Mathon

Le Plat à four 34 cm fait partie de la gamme Mathon d’ustensiles de cuisine au revêtement « dur comme la pierre » : la cuisson est homogène et rapide, avec très peu de matière grasses. Les aliments n’attachent pas pour une cuisson saine et diététique et des préparations qui conservent toutes leurs saveurs et bénéfices pour une dégustation excellente. Véritablement anti adhérent, ce revêtement spécifique est très résistant et garanti des ustensiles qui ne se déformeront pas avec le temps. La forme rectangulaire du Plat à four Dur comme la Pierre permet de préparer toutes vos recettes sucrées ou salées à partager : gratins, lasagnes, crumbles ou encore brownies. En fonte d’aluminium, la cuisson se fait de manière homogène pour des préparations croustillantes et dorées à l’extérieur et tendres à l’intérieur. Son revêtement « dur comme la pierre » garanti sans PFOA permet de démouler vos préparations facilement avant de les couper et servir sans qu’elles n’attachent au fond. En fonte d'aluminium avec un revêtement unique anti adhérent, les matériaux nobles durs comme la pierre résistent à un usage intensif et aussi aux éraflures. Le plat possède une belle hauteur de 8 cm. Retrouvez une recette de gratin dauphinois en cliquant ici Le nettoyage se fait au lave-vaisselle. Le plat à gratin passe sur tous les types de feux s auf l'induction. Garantie 2 ans. Pour une meilleure longévité du produit et éviter les risques d’oxydation du fond extérieur nous vous recommandons un lavage à la main Ce plat à four fait partie de la gamme Dur comme la pierre composée de casseroles, poêles antiadhérentes, sauteuses antiadhérentes avec couvercle, poêle à poisson, cocottes, crêpière, wok et faitouts. Retrouvez ici toute la gamme Mathon Dur comme la pierre.