Grand-mère remercie Elliot Page pour avoir aidé sa petite-fille trans

Elliot Page a remercié les fans pour leur « amour et leur soutien » après sa sortie de transgenre en décembre 2020. (Instagram / Rich Polk / Getty)

Une grand-mère de 75 ans a remercié Elliot Page d’être venue, ce qui a aidé sa propre petite-fille trans à «vivre ouvertement avec liberté».

Maryann Durmer, qui se décrit comme une «femme cisgenre hétérosexuelle blanche qui a grandi dans un foyer autoritaire», a écrit un essai personnel émouvant pour le Huffington Post appelé « Une lettre d’amour à ma petite-fille (que je connaissais comme mon petit-fils jusqu’à 5 semaines auparavant) ».

Dans la pièce, Durmer dit qu’elle est «reconnaissante» qu’Elliot Page soit sorti, le remerciant d’avoir «utilisé votre renommée et votre visibilité pour aider les autres».

«Elliot Page a récemment annoncé qu’il était transgenre et en tant que grand-mère d’une jeune femme transgenre, je lui en suis reconnaissante», a-t-elle écrit.

L’article de Durmer a été publié le jour de Noël, cinq mois après que sa petite-fille de 22 ans soit devenue trans.

«Quand j’ai appris la nouvelle», a déclaré Durmer, «je lui ai envoyé un texto:« J’ai parlé à ton père hier soir. Je suis si heureux que vous soyez sorti et je vous soutiens à 100%. Je voulais juste m’arrêter et te dire que je t’aime. S’il y a quelque chose que je peux faire pour vous aider, je suis là. »

Admettant qu’elle avait passé les six derniers mois à se demander si sa petite-fille était en transition, Mme Durmer a déclaré qu’elle pensait que la chose la plus importante qu’elle puisse faire est d’essayer de comprendre «les gens qui sont différents de moi».

«Comme beaucoup d’autres, j’ai réalisé que la religion organisée me dérangeait et que je devais repenser mes préjugés et ma compréhension de la sexualité et du genre», a-t-elle déclaré.

«Peut-être que, dans certains cas, comprendre une personne transgenre est plus facile pour un non-membre de la famille», a poursuivi Durmer. «Il n’y a aucun lien émotionnel et aucune histoire avec cette personne sur laquelle se remémorer et se remémorer.

«Mais quand c’est votre petit-enfant qui est transgenre, c’est compliqué. J’ai peur de faire ou de dire quelque chose de mal par accident. Dire un nouveau nom après avoir connu une personne pendant plus de 20 ans n’est pas facile. Il ne s’agit pas seulement de changer ma petite-fille. C’est aussi que je n’ai pas de manuel «comment faire» pour traiter mes souvenirs de mon ancien petit-fils.

«Tout ce que je sais, c’est que j’aime ma petite-fille.

Durmer a fait des recherches sur les soins de santé affirmant le genre, les problèmes auxquels les personnes trans et non binaires sont confrontées, et a regardé des films et lu des livres pour mieux comprendre l’expérience de sa petite-fille.

«Cette nouvelle connaissance m’aide à soutenir ma petite-fille», écrit Durmer, mais ajoute que «cela ne signifie pas nécessairement qu’il est facile de changer mes habitudes» et dit qu’elle a eu du mal à utiliser par erreur le nom mort de sa petite-fille.

«Mais je m’engage à faire tout ce que je peux pour l’embrasser comme la belle jeune femme qu’elle est (y compris en m’excusant si je fais une erreur), et je veux en apprendre le plus possible pour aider toute notre famille à faciliter cette transition pour ma nouvelle petite-fille », a déclaré Durmer. «Après tout, la position d’une matriarche ne doit pas être sous-estimée.»

Durmer, qui est allée à «12 ans d’école catholique dans un quartier de la classe moyenne du Bronx blanc», dit qu’elle a prié pour que sa petite-fille soit protégée de «la haine et l’intolérance souvent exprimées ouvertement par les gens de l’État où elle vit».

Mais surtout, elle prie pour que sa petite-fille puisse vivre sa vérité.

«À ma petite-fille, je dis: Merci de m’avoir appris la valeur de vivre une vie authentique», a-t-elle conclu son essai. «Je suis fier d’être votre grand-mère. Et alors que mes pensées et mon cœur se transforment pour embrasser ce nouveau vous, sachez qu’une chose ne change pas: je vous aime.