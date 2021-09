Les meilleurs joueurs de Dortmund révélés dans FIFA 22

La bête Haaland est l’un des joueurs les plus utilisés. Mais il ne joue pas seul et nous vous montrons les meilleurs joueurs de Dortmund dans FIFA 22.

Pour gagner dans FIFA, vous devez savoir quels sont les meilleurs joueurs. Petit à petit, les grands clubs européens quittent les chaussettes de leurs stars, et cette fois c’est au tour du mythique Dortmund. Nous vous montrons le meilleurs joueurs de Dortmund dans FIFA 22.

La liste nous parvient grâce à un publication du compte officiel de l’équipe allemande, qui comme d’autres grands clubs ont profité de l’attrait de la FIFA et de la proximité de son lancement pour faire l’annonce. Bien sûr, cette année, le Borussia a une équipe très intéressante.

Ainsi, sans surprise, la liste est dirigée par la bête du moment : Haaland. Ils le suivent et avec des notes non négligeables les vétérans Hummels et Reus. Il ne faut pas non plus négliger Guerreiro et Witsel, des joueurs à prendre en compte. Nous vous laissons la liste complète du reste des joueurs.

Moyenne de 20 joueurs de Dortmund dans FIFA 22

Haaland : 88 Hummels : 86 Réus : 85 Guerreiro : 84 Witsel : 83 Can: 82 Danger : 82 Brandt : 81 Burki : 80 Hommes : 80 Akanji : 80 Bellingham : 79 Kobel : 79 Dahoud : 79 Coups : 78 Zagadou : 78 Reyna : 77 Meunier : 77 Schulz : 77 Loup : 75

Vous voyez coupable, Haaland n’a pas de mauvais compagnons pour se battre pour la Bundesliga. Mais bon, comme nous savons que vous aimez penser aux petites équipes pour le FUT, nous vous laissons ici toutes les moyennes recueillies. N’en manquez pas un si vous voulez gagner.