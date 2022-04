C’est la série préférée de Guillermo del Toro

effet

Le gérant derrière Allée des cauchemars Il a partagé sur Twitter quelle production il voit en ce moment et pourquoi cela l’a captivé.

le mot de Guillermo del Toro c’est toujours sacré et quand il s’agit de productions à voir, c’est toujours intéressant de l’écouter. Souvent, il peut arriver que le cinéaste qui vient de sortir Allée des cauchemars et cette année aura sa propre version de Pinocchio dans Netflix parler de séries et de films que vous regardez, avez vus ou, pour une raison quelconque, dont vous vous souvenez. En ce sens, il peut être utilisé pour que ceux qui ne savent pas quoi voir pendant le long week-end aient plus d’options pour en profiter.

Cette semaine, le réalisateur de La Forme de l’eau s’est chargé de raconter à ses followers Twitter que voyait-il. C’est ainsi qu’il a fait un post court mais percutant sur la série qu’il aime le plus actuellement. C’est une production qui vient de lancer sa troisième saison et qui en a déjà une quatrième en route, avec laquelle elle pourrait dire au revoir à ses fans pour toujours.

Du taureau il a dit à tous ses partisans qu’il regardait Atlantala série créée par et mettant en vedette donald gantier qui se concentre sur sa vie de recherche, ce qui l’amène à commencer à représenter son cousin, Papier Boi. Ainsi vont commencer à être vécues un grand nombre de séquences qui confinent souvent à l’absurde, comme l’épisode où il faut chercher un piano, et bien d’autres chargées d’ironie, comme l’apparition de Justin Bieberjoué par un acteur de couleur.

dans leurs réseaux, du taureau a écrit: « Dès que chaque épisode (on pourrait les appeler essais ou contes ou paraboles) arrive, on le regarde. Et j’espère que vous aussi. »le cinéaste a commencé sur son compte Twitter. Puis il a complété : « Les trois saisons de Atlanta Ils montrent une mosaïque impitoyable, précise, réfléchie et émouvante qui a littéralement de la profondeur et certains des meilleurs récits audiovisuels qui soient ».

La série argentine qu’il vous faut si vous aimez Atlanta

Si vous avez déjà regardé les deux saisons de Atlanta et que vous êtes à jour le troisième, il est temps pour vous de passer à Amazon Prime Vidéooù vous pouvez trouver une proposition similaire à celle créée par donald gantier. Il s’agit de Porno et crème glacéela série créée par Martin Piroyanski dans lequel un groupe d’amis décide de faire semblant d’avoir un groupe et pousse le mensonge à l’extrême. Les références aux mèmes, à la culture pop et aux situations absurdes sans fin vous feront ne pas pouvoir arrêter de regarder cette série.

