Kena: les personnages de Bridge of Spirits ne sont pas aussi mignons que les costumes des gars de l’automne

Kena: Bridge of Spirits, un titre indépendant que Sony a mis en lumière dans le cadre de sa révélation PlayStation 5, devrait sortir très bientôt. Dans quelques jours seulement, le jeu arrivera sur PS5 et PS4, et il semble qu’il sera célébré d’une manière plutôt inhabituelle. Juste au moment du lancement, une paire de costumes de Kena arrivera dans Fall Guys, bien sûr.

Le jeu de plateforme de la bataille royale est connu pour ses tenues croisées, et le premier projet d’Ember Lab reçoit le traitement aux bonbons. Tout d’abord, le 21 septembre, le Rot sera disponible dans Fall Guys, et quelques jours plus tard, un skin Kena rejoindra la fête le 24 :

Très heureux d’annoncer que Kena et Rot feront leur chemin dans Fall Guys ! Rot – mardi 21 septembre

5 x 👑 Supérieur

5 x 👑 Inférieur Kena – vendredi 24 septembre

5 x 👑 Supérieur

5 x 👑 Inférieur pic.twitter.com/Y32wb2HbKz — Les gars de l’automne – Vous vous amusez ? (@FallGuysGame) 16 septembre 2021

Les tenues complètes coûteront 10 couronnes chacune, nous espérons donc que vous avez économisé vos gains. C’est assez drôle de voir ces personnages adorables transformés en êtres en forme de haricot. Que pensez-vous de la paire de tenues Fall Guys de Kena ? Les récupérerez-vous la semaine prochaine ? Passez dans la section des commentaires ci-dessous.