Guide: Meilleurs jeux Metroidvania PS4

Que sont les meilleurs jeux PS4 Metroidvania? Nous demandons parce qu’il n’y a jamais de mauvais moment pour se livrer à de telles aventures de plate-forme 2D, en particulier celles qui mettent l’accent sur la mise sous tension, l’exploration d’une grande carte et souvent une bonne quantité de retour en arrière. Oui, si vous aimez découvrir des secrets et que cela ne vous dérange pas de vous perdre de temps en temps, un Metroidvania est le genre idéal qui ne cesse de croître en popularité. Des retours en arrière 8 bits aux tours Wild Western, dans le cadre de notre guide du Meilleurs jeux PS4 liste, nous couvrirons les meilleurs jeux PS4 Metroidvania actuellement disponibles. Et n’oubliez pas que tous les éléments suivants fonctionnent également très bien sur PS5.

Ci-dessous, notre liste de meilleurs jeux PS4 Metroidvania. Ce sont nos Metroidvanias préférés sur PS4, sélectionnés par notre équipe éditoriale. Veuillez noter qu’il s’agit d’une liste évolutive, elle grandira et changera avec le temps.

10. Iconoclastes (PS4) Éditeur: Divertissement Bifrost / Développeur: Joakim Sandberg Date de sortie: 23 janvier 2018 ( Etats-Unis ) / 23 janvier 2018 ( Royaume-Uni/UE ) Non seulement Iconoclasts fait des merveilles absolues avec le pixel art, mais il se classe également parmi les meilleurs jeux Metroidvania PS4 (qui fonctionne également très bien sur PS Vita). Utiliser votre clé dorée géante pour vous balancer sur les écrous et les boulons est tout simplement trop amusant, tout comme vous frayer un chemin dans ce monde mécanique attrayant qui comprend plus de 20 boss différents à affronter. Reconstituer cette intrigue signifie les éliminer tous dans ce Metroidvania 16 bits fastueux qui est extrêmement fluide à jouer.

9. Complexe d’ombre remasterisé (PS4) Éditeur: Jeux épiques / Développeur: Divertissement de chaise Date de sortie: 3 mai 2016 ( Etats-Unis ) / 3 mai 2016 ( Royaume-Uni/UE ) Ce n’est certainement pas le Metroidvania le plus coloré, mais Shadow Complex a presque à lui seul relancé le genre à sa sortie en 2009 et joue mieux que jamais dans sa version remasterisée. Sa présentation 2.5D lui permet de jouer avec la profondeur ainsi que le design en termes de carte, offrant à son héros le cadeau de la visée automatique ainsi qu’une suite d’autres compétences que vous pouvez débloquer avec XP. Vous trouverez rarement une PS4 Metroidvania avec un tel accent sur les armes à feu, mais Shadow Complex Remastered fait plus que fonctionner.

8. Tour de piste (PS4) Éditeur: Jeux de natation pour adultes / Développeur: Amende double Date de sortie: 26 juillet 2016 ( Etats-Unis ) / 26 juillet 2016 ( Royaume-Uni/UE ) Lettre d’amour sans vergogne aux films de série B cultes des années 1960, Headlander de Double Fine est à la hauteur de l’humour loufoque du studio. Il s’agit d’un Metroidvania où vous êtes très encouragé à perdre la tête, à la détacher et à la rattacher afin de zoomer, de réquisitionner des corps de robots et de résoudre des énigmes. De tels actes comiques que vous effectuez dans le but d’empêcher une IA maniaque de prendre le dessus, le classant facilement comme l’un des jeux Metroidvania PS4 les plus excentriques.

7. Blasphématoire (PS4) Éditeur: Équipe 17 / Développeur: La cuisine du jeu Date de sortie: 10 septembre 2019 ( Etats-Unis ) / 10 septembre 2019 ( Royaume-Uni/UE ) Les jeux Metroidvania sur PS4 ne sont pas plus punitifs que Blasphemous. Il sert de sombre descente dans un monde médiéval horrible, où un seul coup d’épée mal lacé suffit à vous renvoyer dans le temps. Continuez, cependant, et vous découvrirez une histoire complexe pleine de combats épanouissants et de secrets à découvrir, tout en visant à débarrasser ce monde tordu de ses péchés. La clé pour voir tout ce que Metroidvania a à offrir est d’apprendre les schémas d’attaque des ennemis et d’être patient.