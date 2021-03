Comment la soeur de Honey Boo Boo a arrêté les trolls d’Instagram

Alana Thompson, alias Honey Boo Boo, a peut-être beaucoup grandi depuis la série de télé-réalité 2012 de sa famille Voici le miel Boo Boo, mais une chose est restée la même: sa sœur se battra dans son coin quoi qu’il arrive.

Lauryn « Pumpkin » Shannon a riposté aux trolls en ligne qui se moquaient du style et de l’apparence de sa sœur adolescente.

Thompson a maintenant 15 ans, et après une enfance mouvementée à la fois à l’écran et hors écran, il est facile de comprendre pourquoi sa sœur, qui est également sa tutrice légale, veut mettre fin à toute critique dirigée contre l’ancienne enfant reine du concours.

Shannon, 21 ans, est la troisième fille de Mama June et la demi-sœur de Thompson. Shannon est également mère d’une fille de 2 ans nommée Ella Grace, qu’elle partage avec son mari Joshua Efird.

Il y a quelques jours à peine, Shannon s’est rendue sur Instagram pour répondre à un mème qui avait circulé sur Thompson, apparemment pour se moquer du nouveau style de Honey Boo Boo.

L’image montre Thompson avec des extensions de cils et des ongles en acrylique et est sous-titrée «YALL LOOK AT HONEYBOOBOO».

Shannon a contesté l’image et certains des commentaires qu’elle a générés, s’assurant de remettre les trolls à leur place avec quelques photos et une légende de la sienne.

Dans son article sur les trolls, Shannon a déclaré que Thompson est maintenant une adolescente et a parfaitement le droit d’expérimenter son look.

« Alana a 15 ans maintenant, elle aime les longs cils et les ongles longs, mais cela ne fait pas d’elle un » ghetto, un cliquet, une pauvre ou une adulte « », a écrit Shannon, sa grande sœur protectrice.

«À 15 ans, je suis contente que la seule chose qui la préoccupe, ce sont ses ongles et ses cils», a-t-elle poursuivi, «parce qu’en tant que personnes de son âge, elle pourrait certainement être impliquée dans bien pire.»

Shannon a également félicité sa sœur pour avoir maintenu de bonnes notes à l’école et ne pas avoir laissé son enfance compliquée l’empêcher de traiter les autres avec gentillesse.

«C’est une belle âme qui en a trop souffert pour son âge, mais qui parvient quand même à donner à une personne la chemise sur son dos alors qu’elle ne l’a peut-être pas à offrir», a déclaré Shannon.

Shannon a également exhorté les trolls à être plus réfléchis avant de faire des commentaires sur les jeunes, qui peuvent être particulièrement fragiles ou vulnérables.

«Alors la prochaine fois avant que vous ne parveniez à juger ou à insulter», a-t-elle écrit, «comprenez vraiment qui est Alana et toutes les choses méchantes que vous l’appelez ou les choses méchantes que vous pourriez dire qu’elle est encore une enfant qui a des sentiments.»

Les problèmes de dépendance de Mama June ont divisé la famille.

Thompson et ses sœurs n’ont pas eu la tâche facile au cours des dernières années, car elles ont eu du mal à soutenir leur mère face à des problèmes de dépendance.

En mars 2021, June Thompson a révélé qu’elle était sobre depuis plus d’un an maintenant, mais qu’elle travaillait toujours pour réparer la relation avec ses enfants qui s’est détériorée pendant des années de toxicomanie.

Mama June a également parlé de dépenser près d’un million de dollars pour financer sa consommation de drogue avec son petit ami Geno Doak.

En 2019, Mama June a été arrêtée pour possession de drogue quelques jours à peine après que Thompson et Shannon aient organisé une intervention télévisée pour tenter de réduire la consommation de drogue de leur mère.

Cependant, même leur relation tendue n’empêchera pas Thompson de défendre sa mère, comme elle a déjà appelé des trolls en ligne qui envoient de la haine sur Mama June.

Shannon est maintenant la tutrice légale de Thompson.

Shannon a pris soin de Thompson alors que les problèmes de dépendance de Mama June s’aggravaient.

La jeune femme de 21 ans a emménagé sa sœur chez elle en 2019, mais les choses n’ont pas été faciles pour les frères et sœurs depuis.

Ces deux sont régulièrement vus se chamailler sur Mama June: Road to Redemption alors que Thompson a du mal à faire la transition de la maison de sa mère à sa nouvelle vie avec sa sœur.

Cependant, les sœurs ont toujours maintenu un lien étroit à travers l’adversité, comme le montrent clairement les médias sociaux de Shannon.

Thompson semble heureusement toujours aussi heureux.

Thompson est connue pour ses clapbacks impertinents et pour être elle-même sans vergogne depuis ses jours. Les tout-petits en diadèmes, et il semble que rien n’a changé.

L’adolescente partage régulièrement des selfies, interagit avec ses fans en ligne et a même sa propre ligne de coffrets de beauté appelée Beauty By Boo Boo.

Dans une séance de questions-réponses sur Instagram en janvier 2021, elle a même dit à ses abonnés que la vie «ne pouvait pas être meilleure», prouvant que même la haine en ligne et les problèmes familiaux ne peuvent pas la décourager.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les nouvelles et les divertissements.