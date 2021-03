Les «  Live Rooms  » d’Instagram permettent déjà à jusqu’à quatre personnes de participer à ces émissions en même temps

Les utilisateurs d’Instagram avaient déjà accès à la diffusion directe à laquelle jusqu’à deux personnes ont participé, mais à partir de Facebook, ils indiquent maintenant une nouvelle possibilité: Ces « Live Rooms » permettent désormais des diffusions avec quatre participants simultanés.

Ainsi, sur Facebook, ils « redoublent » ces diffusions en direct, option sur laquelle ils ont beaucoup insisté ces derniers mois et avec laquelle ils espèrent « ouvrir plus d’opportunités créatives » et faire en sorte que des formats tels que les discussions en direct s’enrichissent davantage et plus dans ce réseau social que semble maintenant vouloir ajouter des options présentes dans le populaire ClubHouse.

Instagram prépare des options pour rivaliser avec Clubhouse

Sur Instagram, ce nouveau format de diffusion avec jusqu’à quatre utilisateurs participant à cette « live room » bénéficie également d’une autre nouveauté: celle d’un amélioration des alternatives de monétisation.

L’année dernière, Instagram a intégré certaines options permettant aux créateurs de gagner de l’argent grâce à ces vidéos en direct, et à l’automne, les badges sont devenus une forme plus brevetée de gagner un revenu grâce à des micro-dons.

Maintenant, ces badges sont plus présents dans ces événements en direct, et à partir de Facebook, ils révèlent qu’ils travaillent sur le développement de nouvelles fonctionnalités telles que commandes pour le modérateur et fonctionnalités audio (nous supposons que suite au succès de ClubHouse) qui arrivera dans les prochains mois.

Via | TechCrunch

Plus d’informations | Facebook