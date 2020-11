Drake Bell est-il mexicain? Le chanteur change de nom et chante maintenant en espagnol

Tout d’abord, qui est Drake Campana? Deuxièmement, que se passe-t-il?

L’ancienne star de Nickelodeon, Drake Bell, a changé son nom sur les réseaux sociaux en Drake Campana, et semble maintenant chanter et publier sur les réseaux sociaux en espagnol.

Il s’avère que Drake chante en espagnol depuis un moment maintenant. En novembre 2019, il a également tweeté: «mis redes sociales ahora solo estarán en español, no más inglés», ce qui se traduit par «Mes réseaux sociaux seront désormais uniquement en espagnol, plus en anglais».

Mais il n’a changé son nom que récemment pour Drake Campana. Campana, au fait, est le mot espagnol pour Bell.

Drake n’a pas encore commenté son changement de nom, il n’est donc pas clair s’il l’a légalement changé ou s’il a simplement changé son nom de scène. Il a également mis un drapeau mexicain à côté de son nom, ce qui a incité des milliers et des milliers de fans à se demander s’il est réellement mexicain.

LIRE LA SUITE: Drake Bell ramène Totally Kyle dans la vidéo TikTok

Drake Bell est américain et est né à Newport Beach, en Californie, de parents Robin Dodson et Robert Bell. Il a grandi dans le comté d’Orange.

On ne sait pas pourquoi Drake a décidé de chanter et de publier exclusivement en espagnol, mais il aurait une énorme base de fans de Latinx.

Dans une interview accordée à Esquire Mexico en 2020, Drake a déclaré: « En grandissant dans le sud de la Californie, il y a toujours eu une influence mexicaine, en particulier là où j’ai grandi, à savoir le comté d’Orange, alors j’ai toujours gardé à l’esprit que j’y allais tout le temps. et quand j’ai commencé à faire des tournées, j’ai découvert des endroits dont je suis tombé amoureux. «

Parlant de sa musique, il a poursuivi: «Je voulais faire quelque chose pour les fans du Mexique, avec des rythmes latins et je voulais faire quelque chose comme ce que j’ai entendu lors de mes tournées et visites au Mexique, j’adore écrire en espagnol, c’est une belle langue ».

Donc … apparemment, Drake Bell était plus populaire dans les pays hispanophones, alors il a déménagé au Mexique, a changé son nom pour Drake Campana et écrit maintenant des chansons en espagnol et seulement des messages en espagnol … cela doit être un rêve fébrile … c’est son vrai IG … pic.twitter.com/jcY2IahwoH

– Joël (@jxbarriga) 19 novembre 2020