Pokémon Legends: Arceus est basé sur Zelda: Breath of the Wild – pourquoi est-ce particulièrement attrayant?

Pokémon Legends: Arceus a été officiellement dévoilé, levant entièrement la franchise « Pokémon » nouveau niveau. Développeur Game Freak rompt avec les conventions standard et nous présente un Jeu du monde ouvert dans un Sinnoh féodal. Les premières scènes montrées présentent également des similitudes claires La légende de Zelda: le souffle de la nature, et c’est exactement ce que pense notre auteur Daniel qui pourrait être très excitant.

Pokémon Legends: Arceus est fortement basé sur Zelda: Breath of the Wild

« Pokémon Legends: Arceus » est orienté fort sur « The Legend of Zelda: Breath of the Wild »: Cela commence assez banalement par le nom, donc les deux jeux ont le mot « Légende » dans le titre. Le premier trailer en présente un Monde ouvertqui rappelle beaucoup Hyrule de Breath of the Wild – oui même celui Style artistique est similaire. Les deux mondes sont vastes et ont peu de civilisation.

Link et les entraîneurs de « Pokémon Legends: Arceus » se dirigent vers le région sauvageafin de rencontrer de nombreuses créatures étranges au cours de leur voyage et de suivre une histoire merveilleuse. Breath of the Wild consiste à sauver Zelda et à lutter contre la dévastation de Ganon, et Pokémon Legends est à ce sujet mystérieux dieu-Pokémon Arceus marcher.

© La société Pokémon

Pokémon Legends est complètement différent des éditions Pokémon populaires

C’est ainsi que nous connaissons les éditions « Pokémon »: Chacune des parties principales nous envoie en tant qu’adolescents dans une région pleine de Pokémon où notre mission est d’être le meilleur entraîneur devenir et le Terminer le Pokédex. Dans les régions (Kanto, Johto, Hoenn, etc.), il y a différentes villes et la technologie est assez moderne. Nous luttons également contre de nombreux autres entraîneurs pour remporter les médailles et défier le champion. En règle générale, nous parcourons des sentiers tracés dans un ordre spécifique au cours de l’aventure.

Comment « Pokémon Legends: Arceus » diffère des autres éditions Pokémon et innove:

Il n’y a plus de chemins fixes: Plutôt, nous voyageons vers un monde ouvert gratuit dans le style « Breath of the Wild ». Il semble même que tout sera réalisable qui peut être vu même au loin.

– la civilisation est encore si jeune qu’elle est juste dans lequel vivent également les protagonistes du jeu. L’aventure commence à partir de ce village et il forme également un lieu de refuge pendant le jeu, où, par exemple, de nouvelles fournitures peuvent être achetées. La chasse aux Pokémon est différente: Dans « Pokémon Legends: Arceus », il ne sera plus le cas d’être attaqué par des Pokémon dans les hautes herbes et d’avoir seulement la possibilité de lancer une Poké Ball ou de combattre les Pokémon sauvages avec vos propres monstres de poche dans un écran de combat séparé. Au lieu de cela, vous pouvez se cacher même dans les hautes herbes et Pokémon sauvage embuscade et lancez une Poké Ball directement sur eux. Il y aura également des batailles Pokémon, mais elles se dérouleront directement sur le monde.

© La société Pokémon

Devenir champion? Il y a apparemment d’autres objectifs: Puisque la civilisation de Sinnoh dans Pokémon Legends en est encore à ses balbutiements, l’objectif ne sera guère de récolter des médailles et de devenir un champion. Il n’y a toujours pas de coachs classiques, mais plutôt des précurseurs. Plutôt, vous vous concentrez sur le pour remplir le tout premier Pokédex de la région de Sinnoh faire des recherches pour le professeur local. De plus, cela Dieu-Pokémon Arceus jouer un rôle important dans l’intrigue. Malheureusement, on n’en sait pas encore plus à ce sujet.

Depuis Pokémon Legends joue dans le passé et un représente, la technologie est en conséquence ancienne. Il n’y a pas de Pokéballs modernes, mais leurs prédécesseurs. Ceux-ci se composent de et bosse en dehors. imaginez ces Poké Balls uniques. Le personnage principal joue des rôles évasifs: Contrairement aux autres éditions « Pokémon », le personnage jouable dispose de nouvelles options de mouvement. Le protagoniste peut canardêtre vu et encore moins dans les hautes herbes Rôles évasifs peut être exécuté. Cela soulève naturellement la question de savoir à quoi ils servent. Les Pokémon sauvages peuvent-ils attaquer l’entraîneur?

© La société Pokémon

Pourquoi l’approche BOTW du gameplay est-elle si excitante pour Pokémon?

Depuis le début de la série Pokémon, le maintenant 25 ans est vieux, le concept des jeux principaux était toujours le même. Parcourez le monde, menez des batailles au tour par tour, collectez des médailles. Chaque édition avait ses propres fonctionnalités qui donnent à l’expérience de jeu quelque chose de spécial. Mais le développeur Game Freak n’a jamais quitté la ligne de base jusqu’à présent! «Pokémon Legends: Arceus» casse complètement ce concept sur et nous en obtenons un pour la première fois Véritable RPG d’action avec monde ouvert dans le style « Breath of the Wild » offert dans le monde Pokémon.

© La société Pokémon

Qui ne s’ouvre jamais possibilités existantes pour les jeux Pokémon et je suis sûr que nous n’avons pas vu tous les Pokémon Legends: Arceus de loin. A quoi d’autre pouvons-nous nous attendre? Un jeu Pokémon n’a jamais été vu comme ça auparavant être surpris comme maintenant, après tout nous avons toujours eu une idée approximative de la façon dont les nouvelles éditions sont tricotées.

Le gameplay est merveilleusement rafraîchissant pour la série Pokémon: Ce ne sera plus Envie de découvrir limité par des chemins prescrits, l’ensemble La nature sauvage est ouverte à l’exploration. Il n’y a plus de batailles au tour par tour plus rigides, nous pouvons nous faufiler sur les Pokémon et les attraper directement ou les combattre. Il n’y a plus la prémisse familière de Champ. Tout est nouveau et frais, et Game Freak fait preuve de courage pour amener la franchise Pokémon à un nouveau niveau.

© La société Pokémon

Pokémon Legends pose-t-il les bases des futurs jeux Pokémon?

Depuis Game Freak est le développeur principal de la série « Pokémon » et produit toutes les parties principales (à l’exception de la Refait le diamant radieux et la perle brillante), l’hypothèse est que « Pokémon Legends: Arceus » certains Influences sur les éditions futures peut transmettre – indépendamment du fait qu’il soit maintenant compté dans la séquence principale ou non.

« Pokémon Legends: Arceus » cesse expérience intéressante représentant la voie de la série Pokémon pour un Concept de monde ouvert s’ouvre. Et cela peut changer la série Pokémon telle que nous la connaissons depuis toujours.