Les jeux PS5 ne peuvent pas être sauvegardés sur un stockage externe

Les jeux PS5 ne peuvent même pas être enregistrés temporairement sur un disque dur externe. Ils ne peuvent être trouvés que sur le SSD interne, qui ne peut pas être étendu lorsque la console est libérée.

La sauvegarde de la bibliothèque PS5 sur un support externe est impossible. Comme l’écrit Gamespot, les jeux PS5 ne peuvent être hébergés que sur le SSD PCIe interne. On s’attendait à ce que les jeux ne puissent être joués qu’à partir du SSD interne, mais que les périphériques de stockage USB externes ne soient même pas adaptés aux jeux de soutage devraient surprendre beaucoup. Cela signifie que les utilisateurs doivent télécharger et supprimer des jeux PS5 encore et encore, c’est-à-dire gérer activement le stockage afin que le SSD interne ne soit pas surchargé.

La gestion du stockage devient incontournable

Dans ce contexte, l’option d’installer uniquement des parties de jeux comme le mode multijoueur semble plus un palliatif qu’une fonctionnalité. Les joueurs devront donc évidemment gérer activement leur maigre mémoire. Une extension de la mémoire interne avec un SSD PCIe supplémentaire est prévue, mais pas encore possible dès le lancement.

Après tout, les jeux PS4 ne sont pas seulement enregistrés sur un périphérique de stockage externe, mais peuvent également être lus à partir de celui-ci. Cependant, il faut s’attendre à des réductions des temps de chargement, ce qui améliore notamment le SSD interne de la PS5. Il n’y a que 664 Go de stockage disponible sur le SSD PS5.

Xbox Series X / S avec moins de restrictions

Les Xbox Series X et S ne souffrent pas de cette limitation. Les jeux optimisés de nouvelle génération ne peuvent être démarrés qu’à partir du SSD interne, mais ils peuvent être enregistrés sur un support de données externe. Cela élimine les longs délais d’attente pour les téléchargements. De plus, les jeux rétrocompatibles, comme avec la PS5, peuvent être joués directement à partir du SSD ou du disque dur externe.