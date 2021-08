Josh Peck demande aux fans de « passer » des vieux mèmes de Drake & Josh dans TikTok viral

« Et donc je me réveille le matin et je vois un mème, c’est une photo de moi quand je pesais 315… »

Ancien Drake et Josh acteur et star actuelle de Disney+ Tourneur & Hooch La série télévisée Josh Peck est une icône de l’enfance pour les Millennials, les Zillennials et les Gen Z du monde entier grâce à son rôle de Josh Nichols dans l’émission Nickelodeon.

Son personnage, aux côtés de plusieurs autres personnages de la série, a été au centre de certains des mèmes et des images de réaction préférés d’Internet au fil des ans. Mais dans sa dernière vidéo TikTok, Josh et ses paroles accrocheuses demandent aux fans de « passer à autre chose » en partageant des mèmes qui le représentent dans son Drake et Josh jours, avant sa perte de poids.

Le TikTok de Josh est maintenant devenu viral avec 46 millions de vues et compte actuellement plus de 6,6 millions de likes.

Drake & Josh meme TikTok de Josh Peck devient viral. Photo : Matt Winkelmeyer/Getty Images, @joshpeck via TikTok

Sauter à bord de la tendance actuelle de TikTok qui voit les utilisateurs réécrire les paroles du morceau emblématique de 4 Non Blonde, « What’s Up? » pour s’adapter à leur propre vie, Josh a profité de l’occasion pour commenter l’amour d’Internet pour son Drake et Josh personnage, et tous les mèmes qui sont devenus viraux avec des images de lui à l’adolescence dans la série.

Ses nouvelles paroles disent: « Alors je me réveille le matin et je vois un mème, c’est une photo de moi quand je pesais 315[lbs], et je crie du haut de mes poumons, POUVONS-NOUS CONTINUER D’AVANCER ? S’IL TE PLAÎT?! »

On dirait que Josh a un sens de l’humour à ce sujet, car il s’est un peu moqué de lui-même dans la légende, en écrivant: « Je suppose que c’est moi qui continue d’en parler…. »

Josh a parlé de sa perte de poids en 2017 sur le Prétendument avec Theo Von et Matthew Cole Weiss podcast, en disant: « Il y a une petite partie de moi maintenant – les gens sont tellement obsédés par ma perte de poids et c’est comme 12 ans plus tard – je me dis: » Mec, si j’avais traversé mes années difficiles d’adolescence seul et non à la télévision, ce ne serait qu’une petite note de bas de page dans ma vie. »

Il a poursuivi: « Inévitablement, cela en vaut la peine quand les gens viennent vers moi et disent qu’ils en ont tiré une quelconque inspiration. C’est plutôt cool. Pour moi, je pourrais être d’accord de ne plus en parler parce que c’est en quelque sorte du passé, mais la culture est obsédée par l’image, le poids, notre apparence, les régimes et la nourriture. »

En d’autre Drake et Josh meme news, Miranda Cosgrove s’est encore penchée sur son héritage en tant qu’une des icônes préférées d’Internet.

Dans l’un des premiers épisodes de la iCarly reboot, la star en a profité pour recréer son mème viral « Intéressant ». La scène originale est en fait de Drake et Josh, et voit Megan regarder une scène informatique tout en préparant un autre de ses petits plans diaboliques.

