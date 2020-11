Idol Bodyguard révèle la principale différence entre les fandoms d’hier et d’aujourd’hui

La K-Pop a énormément changé depuis qu’elle a commencé à gagner en popularité dans les années 1990. Non seulement les nouveaux et les anciens groupes ont fait leur marque dans l’industrie, mais les personnes mêmes qui les ont soutenus ont également changé.

Dans un épisode de « Comment Defenders » de la chaîne YouTube AYO, gardes du corps professionnelsLee Ho Min et Kim Da Ye ont été invités à révéler davantage d’histoires sur leurs expériences professionnelles. Comme ils ont protégé des groupes célèbres comme BTS et SMS, ils étaient les personnes parfaites à qui poser des questions.

Un commentaire auquel ils ont réagi était: « Y aurait-il un fandom que Strong Friends reconnaît pour bien maintenir l’ordre?«

En tant que gardes du corps professionnels, leur agence rencontre des milliers de fans à travers des spectacles musicaux, des concerts, des fansigns, etc. Bien qu’ils n’aient nommé aucun fandom spécifique comme le plus organisé, Lee Ho Min a évoqué l’amélioration du comportement de la génération actuelle de fans par rapport à ceux des générations précédentes.

Contrairement à avant, à mesure que la génération changeait, je pense que l’atmosphère des fandoms a également un peu changé. – Lee Ho Min

Les fans des premières générations de K-Pop étaient connus pour être extrêmement passionnés – parfois au détriment de leur propre sécurité.

Une des principales raisons pour lesquelles les fans actuels sont plus ordonnés est à cause des «gestionnaires de fans» ou des personnes qui dirigent un site de fans pour un groupe particulier. Ils sont chargés de tout, de la prise de photos de leurs idoles à l’organisation d’événements, et ils ont généralement été d’une grande aide pour maintenir la paix.

De nos jours, des personnes appelées gestionnaires de fans organisent la scène. Aucun problème ne se produit, comme prendre des photos. – Lee Ho Min

À leurs yeux, les quelques disputes qui surviennent ne suffisent pas à brouiller la priorisation globale de la sécurité parmi les fanlubs: « À cette époque, tous les fandoms gardent bien l’ordre ».

Si vous voulez voir les gardes du corps raconter plus d’histoires dans les coulisses, regardez la vidéo complète ci-dessous.