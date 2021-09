Qui est Tanner Buchanan ?

Les années passent et Zac Efron continue de se positionner comme l’un des acteurs les plus mignons de l’industrie. Cependant, de même qu’il ne perd pas sa place, d’autres artistes arrivent qui commencent à piétiner et l’un d’eux est Tanneur buchanan. L’acteur fait partie du succès de Netflix Cobra Kai, mais comme la quatrième saison de cette série sort, elle fait déjà partie de nouveaux projets.







Avec Addison Rae, Tanneur buchanan étoiles Il est comme ça, le nouveau film Netflix qui fait fureur sur la plateforme. Après s’être aventuré dans le monde du karaté en jouant Robby Keene, il incarne maintenant Cameron Kweller. Avec ce film, l’acteur a remporté un succès inégalé et, par conséquent, nous vous donnons maintenant toutes les informations que vous devez savoir sur lui.

Tout ce que vous devez savoir sur Tanner Buchanan :

Né le 8 décembre 1998 dans l’Ohio et à tout juste 12 ans, il a déjà participé à Famille moderne. Mais, ensuite, il a traversé L’anatomie de Grey entre bien d’autres choses. Cependant, il est maintenant l’une des grandes signatures de Netflix.

Avec votre participation à Cobra Kai atteint une renommée internationale et réussit maintenant avec ce nouveau film. Pourtant, en plus de sa passion pour le jeu d’acteur, il est aussi un fan de danse, en particulier de claquettes. Il a aussi un grand fanatisme pour la mode et son compte Instagram en est la grande preuve.

Il y a quelques jours en effet, il faisait partie du défilé de Saint-Laurent et dans ses réseaux il a avoué : «c’était absolument magique”. Avec tout son talent et ses pas dans l’industrie, Tanneur buchanan Il ne cesse de gagner en popularité au point que pour poursuivre sa carrière il quitte l’Ohio et s’installe en Californie.

Toute cette croissance professionnelle l’a amené, lui et sa mère, à s’installer définitivement sur la côte ouest. Certes, malgré tant de succès dans sa carrière, il est peu actif sur les réseaux sociaux puisqu’il n’a partagé qu’un total de 34 publications, mais ses followers ne cessent d’augmenter.