Le blog Tumblr d’Elisa Lam existe toujours et voici à quoi il ressemble

Le blog Tumblr d’Elisa Lam ‘Nouvelle / Nouveau’ était toujours en cours de mise à jour après sa disparition. Voici pourquoi.

Les nouvelles séries documentaires sur le vrai crime de Netflix La disparition à l’hôtel Cecil a déjà captivé le public grâce à la tristement célèbre histoire de l’auberge de Los Angeles et maintenant il a également rouvert l’intérêt du public sur la mort tragique d’Elisa Lam.

Elisa Lam était une touriste canadienne de 21 ans qui a disparu lors de son séjour à l’hôtel Cecil en 2013. Son corps a ensuite été retrouvé dans l’un des réservoirs d’eau sur le toit. La série examine les nombreuses théories qui ont émergé à la suite de sa disparition, y compris les images effrayantes et virales d’ascenseur qui ont été publiées par la police.

LIRE LA SUITE: Le Cecil Hotel est-il toujours ouvert? Il est actuellement fermé mais voici quand il rouvrira

L’émission explore également la page Tumblr d’Elisa qu’elle mettait à jour avant son voyage à Los Angeles, pendant son séjour et même après sa disparition. Il agit également comme un fil narratif, donnant à Elisa une voix dans le spectacle.

Dans une interview avec Netflix, le réalisateur Joe Berlinger a expliqué qu’il « ne voulait pas inventer le dialogue ou créer des situations spéculatives, donc tout ce qu’elle dit en voix off dans l’émission vient directement de ses publications en ligne. «

En février 2021, la page Tumblr d’Elisa Lam, Nouvelle-Nouveau, existe toujours à côté de tous ses articles.

À quoi ressemble le blog Tumblr d’Elisa Lam maintenant?



Le Tumblr d’Elisa Lam: Nouvelle-Nouveau existe toujours sur la plateforme. Image: Netflix

Le Tumblr d’Elisa Lam existe-t-il toujours?

Elisa était une utilisatrice active de Tumblr et elle partageait souvent des pensées et des mises à jour personnelles ainsi que des publications sur des mèmes, des photos, des citations et des photographies. Nouvelle-Nouveau est toujours en ligne sur la plate-forme de réseautage social, avec tous ses messages.

Sur la page d’accueil, le Tumblr d’Elisa présente une citation de Chuck Palahniuk Journal intime, qui se lit comme suit: « Vous êtes toujours hanté par l’idée que vous gaspillez votre vie. »



Le Tumblr d’Elisa Lam: Nouvelle / Nouveau existe toujours sur la plateforme. Image: Tumblr

Quand était le dernier post Tumblr d’Elisa Lam?

Elisa a mis à jour son Tumblr le 29 janvier, le lendemain de son arrivée à l’hôtel, en écrivant: « Je suis arrivée à Laland… et il y a une monstruosité d’un bâtiment à côté de l’endroit où je séjourne. Quand je dis monstruosité, je vous en prie Je dis comme criard mais encore une fois, il a été construit en 1928, d’où le thème art déco, donc oui, c’est chic, mais depuis que c’est LA, il est devenu crack. Assez certain que c’est là que Baz Lurhmann doit filmer le Great Gatsby. «

Tout au long de janvier 2013, Elisa a partagé un certain nombre de mises à jour personnelles sur son enthousiasme à l’idée de voyager, et elle a également parlé de sa santé mentale à ses abonnés.



Le Tumblr d’Elisa Lam était toujours en cours de mise à jour en février 2013 lorsqu’elle était portée disparue. Image: Tumblr

Pourquoi le Tumblr d’Elisa Lam a-t-il été mis à jour après sa mort?

Tumblr a une fonctionnalité bien connue appelée « File d’attente » où les utilisateurs peuvent mettre en file d’attente et planifier des publications qui seront publiées même si elles ne sont pas en ligne. Dans le cas d’Elisa, on dirait qu’elle avait mis en file d’attente un certain nombre de messages partagés après sa mort tragique.

Elisa a été portée disparue le 1er février, le jour où elle devait quitter l’hôtel. Son Tumblr a affiché un certain nombre de messages tout au long du mois de février, même pendant que les gens la recherchaient.

Selon les archives de son Tumblr, une poignée de messages programmés ont également été publiés sur sa page en mars, avril, juin et décembre. Le dernier article a été publié en décembre 2013. C’était une jolie illustration d’un décor enneigé à l’intérieur d’une ampoule.

LIRE LA SUITE: Voici comment le véritable hôtel Cecil a inspiré American Horror Story

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂