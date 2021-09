Malcolm McDowell ne supporte pas de regarder à nouveau une orange mécanique

Lorsqu’on discute du travail de Stanley Kubrick, il est presque impossible de rater son film le plus choquant et le plus controversé à ce jour. En 1971, « A Clockwork Orange » sort en salles, une production qui, malgré le tournage au Royaume-Uni, sera interdite dans ce pays jusqu’à sa réédition ultérieure en 2000.

Kubrick adapte de manière pas si littérale le roman publié en 1962 par l’écrivain et compositeur anglais Anthony Burgess, qui a construit une sombre histoire dystopique dans laquelle le membre d’un gang violent d’adolescents narre son sombre passage dans le monde de l’ultraviolence et son lavage de cerveau éventuel par le gouvernement autoritaire de sa nation.

Malgré la crudité graphique de certaines de ses séquences, les critiques spécialisés et les amateurs de l’œuvre de Kubrick s’accordent à dire qu’il s’agit de l’une de ses œuvres les plus abouties, en plus d’avoir la brillante interprétation de Malcolm McDowell dans le rôle-titre d’Alex DeLarge, considéré comme l’un des les antihéros les plus emblématiques de l’histoire du cinéma.

« A Clockwork Orange » célèbre son 50e anniversaire cette année avec une restauration 4K complète, malgré le fait que nombre de ses controverses font toujours l’objet d’un examen minutieux parmi certains secteurs d’idéologies plus radicales, ajoutant plus de points à la réputation de Kubrick en tant que cinéaste. est décédé en mars 1999.

Dans une récente interview avec Yahoo, McDowell a révélé qu’il rencontre toujours de grandes difficultés lorsqu’il essaie de revoir son travail sur le film, avouant qu’il n’a pas un estomac capable de résister à la grande charge de violence qu’il contient, malgré l’énorme temps écoulé depuis le tournage.

« Je veux dire, donne-moi une pause avec ça. C’est toujours le même film. Je pourrai regarder en meilleure forme, la couleur pourrait être plus vive, mais c’est toujours le même film. Mais écoutez, je suis ravi d’en faire partie. Je veux dire, c’est l’histoire du cinéma. Peu d’acteurs dans leur carrière peuvent avoir une telle expérience », a noté McDowell.

Malcolm McDowell a révélé que la dernière fois qu’il avait vu « A Clockwork Orange », c’était lors d’une projection spéciale du film à Cannes aux côtés des dirigeants de Warner Bros avant la célébration de son 40e anniversaire, notant qu’il était très heureux d’éviter tout événement similaire dans This temps.