« Le Mandalorien »: quel âge a Ahsoka Tano

« Le mandalorien« Peut être situé dans un coin éloigné de la galaxie depuis Guerres des étoiles, mais cela n’a certainement pas empêché plusieurs personnages familiers d’apparaître dans la saison 2. Cette saison, nous rencontrons Boba Fett de Temuera Morrison, ainsi que le vétéran Bo-Katan Kryze de la série animée et Rosario Dawson dans le rôle d’Ahsoka Tano en action réelle., ainsi que Luke Skywalker camée à la fin de la partie 2.

Étant donné que « Le mandalorienSe déroulant des années après les événements de la trilogie originale, les fans se demandent peut-être quel âge ces personnages sont censés avoir. Devrait Bo-katan penser à prendre sa retraite? ¿Boba Fett est aussi vieux qu’il y paraît après avoir passé du temps dans le Puits de Sarlacc? Mais sans aucun doute, sur qui d’autre ils ont des doutes est Ahsoka Tano.

Elle n’a pas seulement été présente dans la franchise dans d’autres produits de Guerres des étoiles, mais aussi l’histoire de leur race n’a pas été touchée avec autant de détails. En théorie, les années ils se produisent de la même manière avec elle qu’avec les humains, quelque chose de très différent de ce qui s’est passé avec Grogu, il devrait donc être à l’âge adulte sans exagérer sa croissance

Quel âge as tu Ahsoka Tano dans « Le mandalorien« ? Grâce aux données d’autres programmes de l’univers de Guerres des étoiles, les fans peuvent savoir exactement quel âge a ce personnage dans la nouvelle série de Disney Plus. Découvrez ici l’âge exact de Ahsoka Tano quand il est apparu sur le petit écran dans la série.

QUEL ÂGE AHSOKA TAN QUAND IL EST APPARAÎT DANS «LE MANDALORIEN»?

Quel âge a vraiment Ahsoka Tano dans « The Mandalorian »? (Photo: Disney Plus)

Premièrement, il vaut probablement la peine de répéter rapidement comment le temps est mesuré dans l’univers de Guerres des étoiles et où tombe-t-il exactement « Le mandalorien»Dans cette chronologie. La bataille de Yavin dans le Guerres des étoiles l’original est traité comme le moment déterminant de la franchise. Tout est mesuré en termes de BBY, avant la bataille de Yavin Oui DBY, après la bataille de Yavin.

La saison 1 de « Le mandalorien« A lieu environ dans le 9 ABY, ou environ cinq ans après les événements de « Star Wars: Le retour des Jedi». Nous ne savons pas exactement combien de temps supplémentaire s’est écoulé saison 2, mais il ne semble pas que plus de quelques mois se soient écoulés car les événements des première et deuxième parties sont directement liés.

Comme l’illustre le retour surprise de Luke Skywalker de Mark Hamill, la plupart des personnages de la trilogie originale n’auraient pas l’air beaucoup plus vieux dans « Le mandalorien»Par rapport aux films classiques. Bien sûr, la forte utilisation du vieillissement CGI dans les scènes de Luke Cela montre également pourquoi nous ne voyons peut-être pas beaucoup de ces personnages emblématiques dans la série de Disney Plus.

Une rencontre très célébrée a été celle que les protagonistes ont eue avec Ahsoka Tano dans « The Mandalorian » (Photo: Lucasfilm / Disney)

Maintenant, c’est mieux que les fans de « La guerre des clonesHabituez-vous à l’idée de voir l’ex Padawan de Anakin Skywalker jouant le rôle d’un guerrier chevronné et aguerri dans « Le mandalorien», Puisque ce n’est pas une fille. Ahsoka Tano est né dans le 36 BBY, alors j’en ai eu quelques 14 ans quand il a fait ses débuts dans le film théâtral « La guerre des clones».

Appliquer une règle mathématique simple à la période de « Le mandalorien», Ahsoka aurait environ 45 ans à ses débuts dans la série Disney Plus. Depuis qu’elle est une Togruta, et le fait que la plupart des espèces exotiques de l’univers de Guerres des étoiles semblent avoir une durée de vie plus longue que les humains, le Ahsoka de Dawson il devrait toujours être dans son apogée physique pendant « Le mandalorien».

Rosario Dawson, le favori des fans qui a joué Ahsoka Tano (Photo: Disney Plus)

La question suivante est de savoir si « Le mandalorien« Reliera les points avec le camée de Ahsoka dans les futures productions de Guerres des étoiles. Les adeptes du personnage doivent savoir qu’au fil des ans, comme les humains, le Togruta Ahsoka Tano vieillira aussi, deviendra enseignant Vieux Jedi comme montré à Luke Skywalker dans les nouveaux films de la franchise.

D’autre part, on sait que l’histoire de Ahsoka Tano Ce n’est pas fini. Comme annoncé lors de l’événement du Journée des investisseurs Disney 2020, on a appris que l’interprétation de Rosario Dawson de la bien-aimée Togruta obtient son propre spin-off exclusif de Disney Plus. Il décrit probablement votre recherche du Grand amiral Thrawn Oui Ezra Bridger de « Rebelles», Le rapprochant progressivement de l’émergence de la Premier ordre et la Endurance.