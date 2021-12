Très amoureuse : Millie Bobby Brown a publié une photo romantique avec son petit-ami pour Noël

Millie Bobby Brown Il semble traverser l’un des meilleurs moments personnels de ses 17 ans à peine, puisque depuis le milieu de l’année, il a officialisé son nouveau petit-ami, avec qui il s’est montré publiquement à plus d’une occasion. À présent, A l’occasion de Noël, il a décidé de publier une tendre photographie avec Jake Bongiovi sur ses réseaux sociaux, qui ajoute déjà des milliers de likes en quelques minutes. Épingle de sûreté!

Les premières rumeurs d’une relation ont commencé début juin, après qu’une image publiée sur le profil officiel du jeune homme les a montrés comme « meilleurs amis », mais après quelques semaines, la vérité était connue. Les paparazzi les ont capturés ensemble se tenant la main lors d’une promenade à travers Los Angeles et les records sont devenus viraux sur les réseaux, où les fans de la star de Des choses étranges ils sont devenus fous de la nouveauté.

+ La photo romantique de Millie Bobby Brown avec son petit ami pour Noël

Après quelques jours de révolution pour les premières photos, la comédienne a décidé de le rendre public et a présenté sur son compte à Jake bongiovi, 19 ans, qui est l’un des quatre enfants du chanteur Jon Bon Jovi et se définit également comme acteur, mais n’a pas beaucoup de générique. Récemment, après quelques heures de Noël, Millie a montré une photo romantique d’eux ensemble. Vérifiez le ici!

Sur la photo, on la voit avec un look qu’elle garde depuis un certain temps, avec des cheveux bruns et une frange, ainsi que Jacques et un sapin de Noël derrière, avec une description pour ses followers : « Bonne fêtes ». La publication a obtenu plus de 500 mille likes en moins d’une heure, en réponse claire que le couple est aimé par leurs fans. Comme nous l’avons mentionné, ils sont généralement présentés ensemble, comme elle l’a fait dans un article du 1er novembre avec son petit ami qui l’embrasse.

L’actrice se prépare pour un 2022 qui l’aura comme protagoniste principal, depuis la quatrième saison attendue de Des choses étranges au service de diffusion en continu Netflix, dans ce qui sera l’une des grandes premières de l’année. Bien que peu de l’intrigue ait été révélée, nous savons que Onze a laissé Hawkins avec Will et Joyce, après ce qui semblait être la mort de Jim trémie, mais il a été révélé qu’il est prisonnier en Russie et qu’il ira sûrement après son sauvetage.

