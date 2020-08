Les geishas d’aujourd’hui sont plus belles et plus intelligentes

Le terme geisha au Japon fait référence aux femmes japonaises qui étudient la tradition séculaire de l’art, de la danse et du chant, et se caractérisent par des costumes et du maquillage traditionnels. Contrairement à l’opinion populaire, les geishas ne sont pas une équivalence orientale de la prostituée, il s’agit d’un malentendu originaire de l’Ouest, principalement parce que les vêtements traditionnels des prostituées ont des caractéristiques similaires à la culture des geishas. Pourtant, ce mot «geisha», même s’il était mal, s’est imprégné, et quand on voit cette image, on l’associe vite à des femmes qui se soumettent aux «plaisirs du sexe».

Y a-t-il un problème avec cela? Aucun!

Sexuellement, toute femme de l’Ouest ou de l’Est peut se plier aux désirs de son partenaire, car elle aime aussi intimement donner, donner et échanger. Un arc spontané, permis, ressenti, consenti.

Un voyage intime qui ne soumet pas, n’intimide pas un couple, ne concerne que ces 2 et 4 murs dans l’espace qu’ils occupent.

Cela ne me fait ni mal ni à toi. Ce n’est pas mon problème, ni le vôtre. Chacun nourrit sa libido à la manière de geisha qu’il aime!

Cependant, il y a un autre «côté geisha» de soumission de la personnalité de certaines femmes, où leurs âmes s’annulent, perdent leur éclat, s’estompent. Beau, moderne, intelligent qui enchantent au premier contact, mais qui s’estompent avec le vivre ensemble.

Lorsqu’ils rencontrent «O CARA» supposément qui n’existe que dans leur esprit et celui de Roberto Carlos, ils s’abandonnent corps et âme, mais ils effacent leur atout le plus précieux – leur individualité.

La fermeté des attitudes n’existe pas face à la passion aveugle, qui obéit à tout, se soumet et se répète encore et encore qu’elle perd sa grâce, tombe malade, de ne répondre qu’aux désirs et aux désirs du partenaire.

Votre désir n’existe pas. Une femme peut très bien faire des compromis, se soucier des sentiments et des besoins de l’autre personne, mais ne pas perdre son estime de soi et son amour de soi. Lorsqu’elles ne permettent pas les échanges, dans les différences de styles, de goûts, d’idées, voire les décalages qui rendent la vie et la coexistence stimulantes, il n’y a pas non plus de chance de tirer des leçons de la vie, des défis, de l’imprévu.

Krishnamurti a dit: “La relation est sûrement le miroir que vous découvrez vous-même”.

Quoi qu’il en soit, s’il y a des femmes comme ça, il n’est pas rare que les hommes taisent leur âme pour ne pas être abandonnés par leurs partenaires, et au final c’est pour cette raison même qu’ils finissent par les perdre.