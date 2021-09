‘The Great’ organise un retour royal pour la saison deux: voici ce que nous savons jusqu’à présent

Sortez votre vodka, corsets et perruques géantes, tout le monde : « The Great » revient à Hulu pour une deuxième saison le 19 novembre.

« The Great », qui couvre légèrement l’ascension au pouvoir et le règne d’une Catherine la Grande de Russie, a passé sa première saison comme une grande aventure, pleine d’exploits sexuels, de luttes de pouvoir et de la prise de conscience d’une fille autrefois innocente qu’elle n’aime pas son mari, l’empereur Pierre III de Russie – et qu’il ne devrait pas diriger le pays.

Elle Fanning dans le rôle de Catherine la Grande dans « La Grande » Gareth Gatrell / Hulu

Au lieu de cela, elle devrait!

Une nouvelle bande-annonce a été publiée début août, révélant le couple à son meilleur, avec Catherine (Elle Fanning) enceinte et Peter (Nicholas Hoult) tirant sans vergogne sur des personnes dans les couloirs.

Comme les fans de la première saison le savent, vous ne regardez pas « The Great » pour son exactitude historique (la série elle-même note souvent qu’il s’agit d’une « histoire parfois vraie »). Alors rattrapons cette version alternative et très biaisée de l’histoire de la Russie, pour voir à quoi nous devons nous préparer le 19 novembre.

Catherine (Fanning) avec baby bump et Peter (Nicholas Hoult). Gareth Gatrell / Hulu

Qui sont Catherine et Pierre ?

Dans « The Great », Catherine – qui n’est même pas russe – arrive au tribunal avec des étoiles dans les yeux et de la romance dans la poitrine. Elle rencontre alors le grand rustre Peter III, son futur mari, qui garde sa défunte maman momifiée dans une vitrine. (Cela donne un nouveau sens aux « problèmes de maman ».) Après avoir offert un ours à sa fiancée, les choses se gâtent à partir de là : Catherine veut éduquer les femmes, Peter brûle l’école qu’elle construit. Peter interdit la barbe aux hommes de moins de 50 ans. Catherine essaie de s’échapper dans une malle et échoue, puis s’efforce de trouver un moyen d’assassiner son mari afin qu’elle puisse monter sur le trône – mais elle bénéficie de l’aide de quartiers improbables.

Dans « The Great », Catherine (Fanning) a des amis improbables qui sont parfois des traîtres dans Marial (Phoebe Fox, à gauche) et tante Elizabeth (Belinda Bromilow). Gareth Gatrell / Hulu

Qui sont nos personnages secondaires ?

Il y a Comte Orlo (Sacha Dhawan), un copain de Peter que Catherine essaie de convaincre de le tuer. Il décline, mais s’associe à Catherine.

Peter fait entrer Catherine un amant Léon Voronsky (Sebastian de Souza), et elle a une amie dans sa femme de chambre, ancienne aristocratie abattue, Marial (Phoebe Fox). Ivan (Charlie Price), le demi-frère de Peter, pourrait prétendre au trône avec Peter à l’écart, mais Tante Elisabeth (Belinda Bromilow) l’assassine pour s’assurer que Catherine a un chemin clair vers le trône.

Peter (Hoult), ici avec Velementov (Douglas Hodge), n’est pas totalement absent de la deuxième saison. Gareth Gatrell / Hulu

Où nous sommes-nous arrêtés à la fin de la première saison ?

Ni Catherine ni Peter n’ont réussi à s’offenser, alors Catherine décide d’organiser un coup d’État. Elle attend aussi un bébé maintenant. Marial, irritée que Catherine ait ordonné la mort de l’archevêque, se retourne et va aux côtés de Peter, révélant le complot pour l’enlever. Peter, qui a emprisonné Leo, dit que Catherine doit se retirer ou il tuera son amant. Catherine décide (avec un peu d’aide de Voltaire) que Léo est un sacrifice qu’elle devra faire pour prendre le contrôle du pays.

Alors, Peter est-il mort maintenant ?

Puisqu’il est dans la bande-annonce et de superbes photos récemment publiées de la saison deux, il y a fort à parier que la réponse à cela est non.

Où allons-nous d’ici ?

Comme le rapporte Entertainment Tonight, Catherine Est-ce que monter sur le trône, mais libérer un pays qui n’est pas intéressé par la libération est beaucoup plus difficile que de faire un coup d’État. Elle affronte son tribunal, son équipe et même sa mère (Gillian Anderson) alors qu’elle essaie d’amener les Lumières en Russie.

Catherine (Fanning) et Peter (Hoult) dans « The Great ». Ils n’arrivent tout simplement pas à se quitter. Gareth Gatrell / Hulu

Pendant ce temps, Peter passe de son mari ennemi à quelque chose d’autre. La suite n’est pas claire. Mais, note le résumé, « Catherine apprendra que pour changer un pays, il faut le laisser vous changer, qu’il y a une fine frontière entre l’idéalisme et l’illusion, et que devenir ‘Grande’ lui demandera plus qu’elle n’aurait pu imaginer . »

Dans quelle mesure cela s’est-il réellement passé ?

Sans entrer trop profondément dans l’histoire de la Russie… oui, il y avait une Catherine la Grande, qui a commencé comme Sophie von Anhalt-Zerbst, la fille d’un prince prussien, explique History.com. Après s’être convertie au christianisme orthodoxe, elle est devenue Ekaterina, ou Catherine.

Le mariage malheureux entre Catherine et Peter a conduit à des relations extraconjugales, et après qu’elle ait donné naissance à Paul en 1754, la rumeur disait qu’un officier militaire russe était le père. Quant à ses trois autres enfants, leurs pères étaient également en cause.

Catherine a pris le relais de Peter, mais le coup d’État s’est déroulé sans effusion de sang ; six mois après qu’il soit devenu tsar en 1762, il abdique et elle prend la relève. Quelques semaines plus tard, il mourut, peut-être tué par Alexi Orlov, le frère de Grégoire, l’amant de Catherine.

Au fil des ans, elle a fait face à de nombreux soulèvements, notamment en affrontant des cosaques armés et des paysans en 1773. Mais elle a fini par régner jusqu’en 1796, mourant d’un accident vasculaire cérébral. Bien sûr, ses ennemis ont commencé à lancer toutes sortes de rumeurs pour salir son nom, y compris qu’elle est morte aux toilettes ou lors d’un rapport sexuel avec un cheval (un incident référencé dans l’émission).

Bien que nous connaissions la véritable histoire, nous devrons regarder l’émission pour voir ce qui se passe dans leur interprétation sur « The Great ».

En rapport: