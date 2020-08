Papier millimétré, crayon et mer: ce que les croquis originaux de ‘Space Invaders’ disent du jeu

Chaque grand jeu vidéo a son bouillon d’origine et, heureusement, une goutte est parfois conservée. Le processus de création a également radicalement changé du premier au moderne et parlant des classiques. les croquis ‘Space Invaders’ Ils doivent être préservés et ils sont magnifiques.

Nous avons déjà parlé de la création de «Space Invaders» dans les arcades mythiques, étant l’un des premiers jeux à succès. Son créateur, le programmeur Tomohiro Nishikado, en parle comme d’un phénomène qui “a contribué à jeter les bases des jeux vidéo modernes” et d’un “impact révolutionnaire”, comme le rapporte la BBC, et attire l’attention comment ça a commencé à prendre forme tout.

Si ça ne peut pas être une guerre terrestre, que ce soit l’espace

‘Space Invaders’ n’était pas seulement un best-seller et avait son rôle dans l’industrie du jeu vidéo, mais il s’est également imposé comme une référence par excellence de la culture pop et un symbole de ce intello et le joueur rétro. En fait, c’est littéralement art, faisant partie de la collection MoMA à New York.

Il ne faut probablement pas beaucoup de description du jeu ou de son esthétique, et c’est que leurs extraterrestres sont restés comme une icône et nous les voyons même sur le clavier Emoji. Mais curieusement ce cadre galactique n’était pas l’inspiration originale, et il existe deux versions du véritable germe de l’idée.

Le plus crédible (que nous avons déjà et celui recueilli par la BBC dans les articles que nous avons liés) est que ça allait être un jeu de guerre, dans lequel un soldat a tiré sur des rangées d’ennemis qui s’approchaient de lui. A Taito, ils jugeraient cela trop violent (c’était en 1978) et optèrent finalement pour l’idée d’un environnement spatial.

Le second est une version bien plus fantastique de l’histoire. On dit que Nishikado l’a imaginé, en particulier l’idée d’un garçon attendant l’arrivée du Père Noël et regardant le ciel, mais au lieu de cela, une horde d’extraterrestres semble que l’enfant se battrait. Crédible? Pas trop, mais c’est bien de penser que cela aurait pu réaliser un rêve.

Le fait est que Nishikado (en charge de la conception, de la programmation, du développement et du son du jeu) était, apparemment, dans cette idée de jeu de guerre, il a commencé avec des chars et des avions plutôt que des extraterrestres, mais ce qui est resté dans les croquis les originaux sont déjà êtres marins. Sans surprise, dans le jeu, il existe trois types d’ennemis appelés “poulpe”, “crabe” et “calmar” à côté du vaisseau-mère (qui apparaît après un certain temps de jeu). Et c’est que Nishikado a dit s’être inspiré du roman de HG Wells: “La guerre des mondes” pour concevoir les personnages), plus un “vaisseau mère” ou soucoupe volante.

Dans les dessins, nous voyons que, comme nous l’avons vu en parlant des débuts de “ Super Mario Bros ”, il a d’abord été dessiné le tout sur papier millimétré. On le voit aussi dans ces croquis, dans lesquels plusieurs personnages ont été capturés et le terme “OVNI” (OVNI) est déjà vu, montrant le thème définitif du jeu.

Mais contrairement aux croquis de ‘Mario Bros’, dans ce cas, nous ne voyons pas les couleurs. Peut-être était-ce parce que la première version du jeu vidéo a été développée pour un matériel très limité (qui devait être importé), en utilisant une puce Intel 8080 sur une carte mère japonaise combinée à des circuits analogiques et une puce audio Texas Instruments SN76477. Les graphiques ont été implémentés à partir d’un tampon d’image de 1 bit par pixel, donc ils étaient monochromes. Et la couleur dont nous pourrions nous souvenir? Par une astuce basée sur le reflet d’un miroir placé sur le moniteur.

Un changement de style pas mal du tout

Nishikado à son tour a été inspiré par «Breakout» d’Atari, un autre jeu mythique et primitif qui partage l’idée «Pong» de faire rebondir une balle. Mais dans «Space Invaders», le joueur n’a pas une simple surface rebondissante, mais un canon laser, et le mur de «Breakout» a été remplacé par ces vagues d’extraterrestres.

Nous avons déjà commenté la popularité du jeu et bien que beaucoup d’entre nous ne jouent pas au jeu d’origine, nous avons joué à des versions ultérieures adaptées ou à certains de ses nombreux clones (en principe il n’en avait pas droits d’auteur). C’était le premier jeu vidéo d’arcade à arriver sur le marché dans ce qu’on appelle le «format Cocktail» (lorsque l’écran était disposé horizontalement sous le verre d’une table) et à la fin de 1978, Taito avait installé 100 000 machines, ce qui représentait l’équivalent d’environ 600 millions de dollars.

C’est donc à partir de ces croquis de méduses et de calamars qu’est né l’un des jeux vidéo les plus rentables de l’histoire. Et si vous êtes bricoleurs, vous pouvez essayer de les amener à votre propre réveil.