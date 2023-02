Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 obtient une nouvelle affiche officielle

James Gunn dit qu’il est temps de boucler sa ceinture. Comme si vous obteniez une toute nouvelle bande-annonce complète pour Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 lors du Super Bowl d’hier, il n’y avait pas assez de battage médiatique, selon un rapport de CBR, une nouvelle affiche colorée commémorant l’aventure finale des gardiens a été exposée hier sur le Twitter officiel de Marvel.





Comme l’indique le message ci-dessus, la nouvelle affiche montre la gamme complète des gardiens dans toute sa splendeur et son excentricité. De gauche à droite, nous avons Kraglin Obfonteri joué par Sean, le frère du réalisateur James Gunn, Mantis (Pom Klementieff), le chef de groupe Peter Quill/Star-Lord (Chris Pratt), Drax (Dave Bautista), Nebula (Karen Gillan), à quatre pattes Cosmo (Maria Bakalova), Groot (Vin Diesel), Rocket (Bradley Cooper) et enfin Gamora (Zoe Saldana). Nous les voyons tous vêtus d’un ensemble résolument plus décontracté pour cette occasion, remplaçant leurs costumes de héros par des sweats à capuche et des pantalons en cuir. C’est, bien sûr, à l’exception du petit Cosmo dans leur mini costume d’astronaute et de Groot qui a certainement poussé comme une mauvaise herbe, ou plutôt un arbre.

Gunn et les Gardiens s’apprêtent à conclure leur aventure ensemble

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 est le grand chant du cygne émouvant du mandat du réalisateur James Gunn chez Marvel avant qu’il ne migre officiellement à DC à plein temps. Il est également prévu de conclure l’histoire principale du gardiens de la Galaxie franchise, tout en n’excluant bien sûr pas que divers personnages de l’histoire puissent continuer à apparaître dans d’autres épisodes de Marvel, comme le plus récemment la suite de Taiki Waititi Thor : Amour et tonnerre (2022). L’affiche ci-dessus n’inclut pas non plus d’autres nouveaux personnages se joignant à l’aventure finale, notamment le méchant Adam Warlock, joué par Will Poulter, et Chukwudi Iwuji en tant que High Evolutionary. Iwuiji a également travaillé avec Gunn auparavant sur le tournage de la série Peacemaker en cours sur HBO Max, dans le rôle de Clemson Murn.

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 premières dans les salles le 5 mai et est le deuxième film de la phase cinq du MCU.

Le synopsis officiel du film peut être lu ci-dessous.