Le prochain avatar après Korra : que disent les théories ?

Depuis la fin de la série animée »La légende de Korra » De nombreux fans voulaient voir comment le cycle Avatar continuerait, tout le monde se demandant à quoi ressemblerait le successeur de Korra.

Bien que pendant de nombreuses années, il n’y ait eu que des rumeurs sur l’identité du prochain avatar, Avatar Studios a confirmé qu’il travaillerait sur une série de suites à » La Légende de Korra », mettant en vedette un avatar qui viendrait du Royaume de la Terre.

Pour le moment, de nombreux autres détails de la prochaine série sont inconnus, mais dans » La Légende de Korra », nous avons pu voir comment Korra a brisé le cycle de l’avatar et sa connexion avec toutes les vies passées, il serait donc supposé que la prochaine maître des quatre éléments il n’aura que Korra comme guide.

Beaucoup se demandent également à quoi ressemblera l’heure à laquelle la nouvelle série se déroulera, car pendant ce que nous avons pu voir dans l’histoire de Korra, le monde était déjà à l’ère industrielle. Il a été confirmé que la suite de la série sera située 100 ans après »The Legend of Korra », elle nous placera donc dans un contexte différent.

La nouvelle série d’avatars de la Terre est développée par primordial et Avatar Studios, et fera partie des nouvelles productions que le studio » Avatar: The Last Airbender » prépare pour publier une nouvelle série et un nouveau film chaque année à partir de 2025.

Selon les fuites, la nouvelle série d’avatars sera diffusée en 2026, mais Avatar Studios prévoit de sortir un film plus tôt en 2024 avec Avatar Kyoshi, tandis que Zuko aura son propre film en 2025.

» Avatar : le dernier maître de l’air » a été créé par Michel DiMartino et Bryan Konietzko, diffusée pour la première fois en 2005 sur la chaîne Nickelodeon. La série suit Aang, un jeune maître de l’air qui est l’Avatar, la seule personne capable de maîtriser les quatre éléments et d’apporter la paix à toutes les nations. Cependant, après avoir été gelé pendant 100 ans, il apporte un déséquilibre à la paix, obligeant la Nation du Feu à attaquer les autres nations.