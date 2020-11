Record: "Le gambit de la reine" est la mini-série la plus regardée sur Netflix

La production de “The Queen’s Gambit” s’avère être une décision extrêmement intelligente de Netflix: le drame de sept épisodes mettant en vedette Anya Taylor-Joy sécurise le record de la mini-série scénarisée la plus regardée du géant du streaming à ce jour. Et à en juger par les 10 meilleurs placements, le monde entier semble être dans la fièvre des échecs.

Selon Netflix lui-même, “The Lady’s Gambit” a été vu par plus de 62 millions de comptes d’abonnés dans le monde au cours des 28 premiers jours de sa sortie – un nouveau record pour une minisérie scénarisée par Netflix.

Cependant, il y a un petit hic: selon The Hollywood Reporter, Netflix compte les vues en prenant en compte tous les comptes qui ont regardé au moins deux minutes d’une série ou d’un film. Combien de téléspectateurs spécifiés ont réellement vu les sept épisodes de “The Queen’s Gambit” reste ouvert.

“The Queen’s Gambit” conquiert le monde

Néanmoins, on ne peut nier que la série Netflix est un grand succès dans le monde entier: selon Netflix, “The Queen’s Gambit” est entré dans le top 10 actuel du service de streaming dans 92 pays, et la mini-série a même atteint le numéro un dans 63 pays. Les critiques sont également convaincus et attribuent à l’original de Netflix une note exceptionnelle de 100% d’avis positifs sur la plate-forme de notation Rotten Tomatoes.

En outre, le livre de la série reçoit un nouveau vent arrière: le roman de Walter Tevis “The Queen’s Gambit” de 1983 est de retour sur la liste des best-sellers du New York Times. En bref: “The Queen’s Gambit” est un succès complet pour Netflix.

Titres originaux Netflix les plus réussis basés sur la prémisse de deux minutes

Dans le classement général des émissions originales de Netflix les plus regardées, la mini-série d’échecs n’est surmontée que de trois autres succès: Saison 1 de l’adaptation de jeu vidéo “The Witcher” (76 millions de vues dans les 28 premiers jours après sa sortie), Saison 4 de la série Heist “House des Geldes “(65 millions de vues) et le véritable documentaire policier” Tiger King “(64 millions de vues).