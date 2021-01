Les réseaux de Regé-Jean Page ont explosé après le succès de Bridgerton

Page Regé-Jean était parmi les acteurs les plus appréciés après la première de Bridgerton sur Netflix. La série est la plus regardée au monde sur la plateforme et Le personnage de Simon Basset classé parmi leurs favoris. La vie de l’acteur a complètement changé et ses réseaux sociaux le disent: Ils ont explosé en followers depuis leur apparition à l’écran. Voyez comment leur nombre a augmenté!

L’artiste de 30 ans d’origine britanno-zimbabwéenne a une longue carrière d’acteur, mais n’est arrivé aux États-Unis qu’en 2018 pour travailler sur la série ABC, Pour les gens. Là, il a commencé à se faire un nom internationalement, bien que ce soit loin de la reconnaissance qu’il a obtenue par Bridgerton. Dans l’émission Shonda Shimes, il s’est démarqué comme un homme de premier plan et un idiot lors de sa première saison.

Combien de followers a Regé-Jean Page sur Instagram?

L’énorme table d’harmonie qu’est Netflix a fait des ravages et Page était remplie de fans. Dans Instagram, atteint déjà le deux millions d’abonnés. Avant la première de la série, j’étais à peine 35 mille. Selon les données de Social Blade, le mois dernier, il a ajouté plus de 1,5 million de fans. Le chiffre ne cesse d’augmenter car ce vendredi a été la journée la plus productive avec 263 770 nouveaux adeptes.

Courbe des abonnés Instagram de Regé-Jean Page (Social Blade)



Combien de followers a Regé-Jean Page sur Twitter?

Sur Twitter, vous pouvez également remarquer une énorme progression: avant le lancement de Bridgerton, il n’était répertorié que 14 mille adeptes et après que le succès atteint le 78,5 mille. Au cours des 30 derniers jours, il y a déjà 62 mille nouveaux fans ceux qui ont dans le réseau social de l’oiseau. Le jour qu’il a ajouté le plus était le 29 décembre avec 8.538.

Regé-Jean Page (Social Blade) Courbe d’abonnés Twitter



D’un autre côté, les deux dans Facebook, sur YouTube comme sur Tik Tok, n’a pas de profils vérifiés. En général est réservé au public et publie généralement peu (Elle a publié 103 publications sur Instagram depuis 2017). En outre, il se concentre sur son travail et il lui est difficile de partager des aspects de sa vie personnelle.