Le prix de Realme 7 a fuité avant le lancement de demain

Il semble que le prix du prochain Realme 7 ait déjà été divulgué en ligne avant le lancement officiel de demain. Selon une nouvelle vidéo de bande-annonce divulguée, Realme 7 sera facturé Rs. 14.999. La bande-annonce que vous pouvez regarder ci-dessous révèle quelques autres détails sur le prochain appareil Realme 7.

Le Realme 7 sera livré avec un zoom de caméra 10x emballant une configuration de caméra arrière quad 64MP de Sony. La vidéo de la bande-annonce met également en évidence le Realme 7 en tant que téléphone de chargement le plus rapide de l’Inde, pouvant fournir jusqu’à 3,5 heures d’appel, 2 heures de film, 13,2 heures de musique et 3 parties de jeu PUBG en seulement 3 minutes de charge. Le téléphone sera livré avec une technologie de chargement Super Dart de 65 W.

Fuite de prix de Realme 7

Notamment, les prochains appareils Realme 7 et Realme 7 Pro seront lancés demain à 12h30 et seront disponibles via Flipkart en Inde.