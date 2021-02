L’acteur qui a refusé d’être Derek Shepherd dans Grey’s Anatomy a parlé: le regrettez-vous?

‘L’anatomie de Grey’ est l’une des séries les plus populaires de ces derniers temps et continue d’être un favori des fans après 17 saisons. L’un des personnages les plus aimés et les plus mémorables de la série créée par Shonda Rhimes est le Dr Derek Shepherd, interprète de fiction par Patrick Dempsey, mais tout pouvait être différent, car avant, il y avait un autre acteur comme option pour remplir ce rôle.

Il s’agit de Rob Lowe, né en 1964 à Charlottesville, Virginie (États-Unis). Il est devenu célèbre en 1983 après sa participation au film « Los Marginados », réalisé par Francis Ford Coppola et a eu l’opportunité d’être dans « Grey’s Anatomy », mais apparemment cela ne faisait pas partie de ses plans pour sa carrière et Je le rejette. Il est récemment apparu pour une interview avec Variété et a mentionné qu’il n’avait aucun regret.

Lorsqu’il a rejeté la proposition, il a opté pour «Dr. Vegas ‘, une fiction qui n’a duré qu’une saison dont trois épisodes n’ont pas été diffusés. «C’est ce que la longévité, l’expérience et le rétablissement vous apportent. Il n’y a pas d’accident. Quelle que soit la décision à laquelle vous prenez, si vous la regardez du bon point de vue, elle n’est jamais mauvaise.il expliqua.







« Je n’aurais pas été aussi intéressant dans ce rôle que Dempsey. Si ça avait été moi, les fans ne m’auraient pas appelé ‘McDreamy’, ils m’auraient appelé Rob Lowe.déclara-t-il. Ajoutée: « Si j’avais fait » Grey’s Anatomy « , je n’aurais pas pu être sur » Parks and Recreation « . Cela me suffit. ».

La vérité est que Dempsey est revenu à son personnage pour une apparition emblématique dans la saison 17 de « Grey’s Anatomy » qu’aucun fan n’oubliera, car il avait une réunion tant attendue avec Meredith Grey dans un rêve. La deuxième partie de cet épisode reprendra sa diffusion le 4 mars.