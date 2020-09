Mercedes redéfinit le luxe: la Classe S est à nouveau un véhicule d’innovation

Avec la nouvelle Classe S, Mercedes revient aux anciennes vertus. Le flagship basé à Stuttgart est en train de devenir un vecteur d’innovation et donc un pionnier des nouvelles technologies. Celles-ci vont du massage et de la lumière aux nouvelles formes de réalité augmentée.

L’arrière de la nouvelle Mercedes Classe S semble également plus mince que son prédécesseur. (Photo: Mercedes-Benz AG)

Mercedes se concentre à nouveau sur le fait d’être perçue comme une pure marque de luxe. La Classe A est presque ennuyeuse. Au cours des dernières années, en matière d’innovations, il a même dépassé le vapeur de luxe de la Classe S à certains égards, mais cela est sur le point de changer à nouveau. Le maître des innovations et des références est désormais la nouvelle Mercedes-Benz Classe S. “La nouvelle Classe S peut être expérimentée avec tous les sens – vue, toucher, audition et odorat – et offre en même temps une multitude d’innovations.” C’est ainsi que Daimler annonce son nouveau produit phare.

Mais qu’est ce que ça veut dire? Eh bien, entre autres, la deuxième génération de MBUX (Mercedes-Benz-User-Experience) est lancée dans le paquebot de luxe. Cela comprend non seulement cinq écrans répartis autour de la voiture, mais également un nouvel écran conducteur 3D. Après avoir appuyé sur un bouton, cela permet une vision spatiale avec effet de profondeur pour la première fois grâce à ce que l’on appelle le «eye tracking». La fonction de réalité augmentée a également été étendue. Ceci est maintenant intégré dans l’énorme affichage tête haute et montre la direction avec des flèches de virage animées qui sont projetées précisément sur la chaussée.

Montre-lui ce que tu veux

À l’intérieur, Mercedes lance une offensive d’innovation avec la Classe S. (Photo: Mercedes-Benz AG)

Le système aurait également progressé dans l’interprétation des mouvements gestuels. Il interprète la direction de la tête ainsi que les mouvements de la main ou le langage corporel et les convertit en fonctions du véhicule correspondantes. Par exemple, si le conducteur regarde par-dessus son épaule vers la lunette arrière, le système ouvre automatiquement le pare-soleil. La question se pose de savoir si une telle fonction est nécessaire, où la Classe S est déjà poussée dans les interstices à l’aide de l’aide au stationnement et ce qui se passe derrière la voiture est projeté sur le moniteur central avec une caméra de recul.

Eh bien, l’utilité de cette fonctionnalité sera vue dans la pratique. Cela vaut également pour l’éclairage d’ambiance actif, qui est intégré dans les systèmes de siège conducteur avec près de 250 lumières LED. Cela lui permet de rendre encore plus clairs les avertissements qui ne sont autrement visualisés que sur l’affichage et l’affichage tête haute. Par exemple, un ajustement prédictif d’une limite de vitesse. Désormais, toutes ces fonctions facilitent la conduite d’une Classe S. Mais nous savons que la berline de luxe la plus vendue au monde est généralement achetée par des personnes qui se laissent conduire, qui passent leur temps de A à B à se détendre ou à travailler. Qu’est-ce qui a changé pour ceux de la deuxième rangée?

Refuge entre le travail et la maison

Les passagers arrière devraient également bénéficier des nouveaux développements numériques. (Photo: Mercedes-Benz AG)

Mercedes dit elle-même que «l’intérieur est devenu un refuge entre la maison et le travail». Ainsi, la nouvelle Classe S s’est développée dans de nombreux domaines: plus d’espace pour les genoux, plus d’espace pour les coudes et plus d’espace pour la tête. Selon l’interprétation de la société de Stuttgart, une «harmonie entre le luxe numérique et analogique» est née pour les voyageurs de la nouvelle Classe S. Bien que le premier ait déjà été discuté, il vaut la peine de jeter un coup d’œil au rembourrage. Cinq variantes de sièges arrière sont disponibles et sont destinées à rendre le passage de l’aire de travail à l’aire de repos encore plus clair. Une autre nouveauté est un coussin supplémentaire chauffant pour les appuie-tête des sièges arrière à réglage électrique.

En parlant de. Les sièges de massage ont également été perfectionnés avec la nouvelle commande de confort Energizing. Ils ne se contentent plus de traverser les muscles tendus avec des moteurs de vibration dans le coussin du siège, mais transmettent également des ondes sonores. Par exemple, les sons graves du système audio deviennent une expérience physique. Mercedes parle d’un ajout supplémentaire à l’audition tridimensionnelle et voit le son 4D ici. Selon l’entreprise basée à Stuttgart, il devrait s’inspirer du “massage bol chantant”. A cet effet, deux “convertisseurs de son structurel” ont été intégrés dans les dossiers de chaque siège.

Lumière LED dans le miroir

Le nouvel éclairage LED de la nouvelle Mercedes Classe S est 100 fois plus précis que celui de la génération précédente. (Photo: Mercedes-Benz AG)

Maintenant que nous avons minutieusement examiné l’intérieur, il est temps de jeter un coup d’œil à l’extérieur de la nouvelle Classe S, car les occupants sont bien sûr non seulement intéressés par le confort dans tous les sièges, mais aussi par une apparence représentative. . Cela comprend une calandre qui définit le statut ainsi que des phares qui, avec leurs feux de jour à trois points typiques, qui brillent désormais par des yeux plus petits et plus plats, signalent à ceux qui se trouvent devant ce qui se déroule derrière eux.

Les poignées de porte, qui peuvent être enfoncées dans la tôle, sont également élégantes. Cela réduit à nouveau les lignes dans la vue latérale et crée à nouveau une zone large. À l’arrière, les feux arrière se démarquent par leur niveau de détail élevé. En parlant de lumière. Tous ceux qui le souhaitent peuvent commander la “lumière numérique” en option pour la nouvelle Classe S. Il y a 1,3 million de micromiroirs dans chaque phare qui réfractent et dirigent la lumière LED. Selon Mercedes, cela permet une répartition précise de la lumière. L’assistant de feux de route est plus de 100 fois plus précis que la lumière de 84 pixels qui est autrement utilisée pour atténuer la circulation en sens inverse ou les panneaux de signalisation.

Les poignées de porte s’enfonçant dans la tôle sont un élément spécial de la nouvelle Mercedes Classe S. (Photo: Mercedes-Benz AG)

Les moteurs que Mercedes met en jeu pour la nouvelle Classe S ne sont pas aussi innovants. Lors du lancement sur le marché, les célèbres moteurs six cylindres en ligne sont disponibles en tant que moteurs à essence et diesel dans des puissances de 330 à 435 ch. Un V8 avec un démarreur-générateur intégré et un système électrique de 48 volts suit. Au cours de l’année à venir, l’autonomie sera également complétée par un hybride rechargeable, censé parcourir 100 kilomètres purement électrique.