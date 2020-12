Stardew Valley: Comment se rendre à Ginger Island – Guide (solution)

Stardew Valley obtenu une mise à jour. La mise à jour tant attendue avec le Numéro de version 1.5 est enfin là et avec lui beaucoup de nouveaux contenus tels que de nouveaux personnages, des tâches et un nouveau type de ferme.

Voici comment procéder après Ginger Island car cette île fait partie de la version 1.5 de « Stardew Valley ». Il est important de l’explorer, car ici nous avons un Ferme à l’ouest ou un Station balnéaire dans le sud l’île peut construire.

Mais il faut d’abord broyer un peu. Mais pas de souci! L’effort en vaut la peine, car Ginger Island (îles Vierges) a de nombreux nouveaux contenus et activités comme le Vulcano Dungeon (grotte volcanique) ou le Pirate Cove (pirate bay).

La 1ère tâche: ouvrir la porte secrète

Pour entrer sur Ginger Island, vous devez d’abord Willypour aider le pêcheur. On en trouve un dans la hutte de Willy porte secrètequi est toujours verrouillé. Nous devons faire cela en premier ouvrir.

Comment puis-je ouvrir la porte de la cabane de Willy? Pour cela, vous devez im Centre communautaire toutes les tâches Pour Joja Mart verrouiller. Lorsque cela sera fait, vous en recevrez un Lettre de Willyqui a un bateau ancien.

La 2ème tâche: réparer le bateau de Willy

Lorsque vous avez fait cela, vous recevrez un avis indiquant que la porte arrière de sa hutte a été déverrouillée. Ensuite, vous pouvez passer par la porte où vous entrez bateau usé trouve.

Willy ne peut pas le réparer lui-même, mais c’est pourquoi il nous a? Correct! Pour utiliser le bateau, le Distributeur de tickets et le Ancre Iridium Être réparé. Nous avons aussi besoin de 200 bois dur.

Distributeur de tickets de réparation: obligatoire 5 piles – à trouver à Chauves-souris Iridium dans la caverne du crâne (Cavités osseuses) ou comme Cadeau des habitants de la ville. Réparation de l’ancre en iridium: obligatoire 5x minerai d’iridium et 1x charbonpour en sortir 5x barres d’iridium pour forger, les lingots peuvent tomber des chauves-souris en iridium. Réparation de bateau en mauvais état: mars avec nous 5 piles, 5 barres d’iridium et 200 x bois dur retournez à la cabane et réparez les trois éléments afin de pouvoir utiliser le bateau.

Attendez et voyez!

Après avoir réparé les articles, vous devez Un jour attendre dans « Stardew Valley ». Ensuite, vous pouvez utiliser le bateau avec le capitaine Willy, qui vous guidera Île volcanique au sud de la ville navires.

Important: Notez que l’expédition vers la nouvelle île à chaque fois 1000 pièces d’or frais! La traversée n’est donc pas gratuite.

Lorsque vous arrivez sur l’île, vous devez d’abord le faire Enfant et son perroquet à l’extrémité est de l’île arrêter. Ensuite vous pouvez Explorez le donjon du volcan et sur le Côté ouest depuis Ginger Island one construire une nouvelle ferme!

Plus d’informations sur Stardew Valley encore Version 1.5 peut être trouvé sur notre Page de sujet du jeu.

