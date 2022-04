Netflix a annoncé la date de sortie de « Trois mètres au-dessus du ciel »: quand est-ce

in

NETFLIX

La plateforme de streaming a surpris tous les fans avec le lancement de la série la plus attendue.

© Imdb« Trois mètres au-dessus de vous » aura une troisième saison

Netflix a annoncé la première de la troisième saison de ‘A trois mètres sur le ciel’ d’après le roman de Federico Moccia. Par le biais des réseaux sociaux, la plateforme de streaming a annoncé que ‘l’arrivée de notre amour d’été est avancée au 4 mai car la troisième et dernière saison de ‘Trois mètres au-dessus du ciel’ arrive.

Les vedettes du roman Coco Rebecca Edogamhe et Ludovico Tersigni se concentre sur l’indéniable attirance entre Ale et Summer, deux jeunes d’univers très différents.

De quoi parle « Trois mètres au-dessus du ciel » ?

« C’est un ancien champion de moto, insoumis et déterminé à prendre sa vie en main, qui rêve de voler loin. C’est une fille afro-italienne de la classe moyenne qui n’aime pas l’été et se prépare à travailler dans un hôtel local. Mais tout change quand il rencontre Ale ».

La deuxième saison est sortie le 3 juin 2021 sur Netflix, mais les fans de la série italienne basée sur le roman homonyme à succès de Federico Moccia ont trouvé un tiers pour y mettre un terme. La bonne chose est que dans moins d’un mois, vous pourrez voir comment se termine cette histoire captivante.

Comment s’est passée la fin de la deuxième saison ?

Ale et Summer se réconcilient, mais beaucoup de gens n’ont pas aimé la nouvelle, Sofia se sent déconnectée de son amie. Après une dispute avec ses parents, Summer décide d’aller à Barcelone et probablement d’y rester, mais Lola essaie de la convaincre du contraire.

Lola a un accident lors d’une course importante et Ale freine pour l’aider, même si elle n’a pas réussi à gagner par la suite. Voyant sa réaction à travers les écrans, Summer commence à douter de ce qu’il ressent vraiment.

De son côté, Dario a une relation avec Rita, une mère célibataire, et bien qu’il ait des doutes sur le fait d’être avec elle, puisque cela implique d’assumer la responsabilité d’être un beau-père, il s’engage finalement envers Rita et son fils.

Sofia avoue qu’elle était attirée par sa meilleure amie, mais elle ne peut s’empêcher de se sentir blessée lorsque Summer ne lui rend pas la pareille. Bien que tout semble clarifié, cela causera sans aucun doute des problèmes entre eux plus tard.

