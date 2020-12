Les fans de «  The Handmaid’s Tale  » pensent que la saison 4 sera tout aussi choquante que les saisons passées

Saison 4 de Le conte de la servante ne sera pas présenté avant 2021, et jusqu’à présent, très peu de choses sur la saison à venir ont été publiées. La saison est en cours de tournage et la date de sortie exacte n’a pas encore été annoncée.

Le conte de la servante est basé sur un roman du même nom de Margaret Atwood. Le spectacle suit June (Elisabeth Moss), une servante dans une société totalitaire connue sous le nom de Gilead où les femmes sont la propriété de l’État et n’ont pas de droits.

Parfois, l’émission est traumatisante pour les téléspectateurs en raison de son sujet lourd. Avec le spectacle maintenant renouvelé pour une cinquième saison, les fans de Le conte de la servante espèrent que la série parviendra à prendre un ton différent à partir de la quatrième saison. Cependant, certains fans pensent que la saison 4 de Le conte de la servante sera tout aussi choquant que les saisons passées.

[Spoiler Alert: This article contains spoilers for Season 4 of The Handmaid’s Tale.]

Elisabeth Moss | Phillip Faraone / WireImage

Comment la saison 3 de ‘The Handmaid’s Tale’ s’est terminée

Dans Le conte de la servante, les femmes sont séparées en rôles de classe. Les épouses des commandants dirigent les ménages de leurs maris, les Marthas sont des femmes de ménage et les servantes sont des femmes fertiles qui sont forcées de porter des enfants pour les épouses et les commandants.

Dans la saison 3 de Le conte de la servante, June a travaillé avec Marthas, Handmaids et le commandant Lawrence (Bradley Whitford) pour aider des dizaines d’enfants à s’échapper de Gilead. Rita (Amanda Brugel) et d’autres Marthas arrivent avec succès au Canada avec les enfants.

June reste derrière et tout en aidant les autres à s’échapper, elle est abattue. Janine (Madeline Brewer), Alma (Nina Kiri) et d’autres servantes trouvent June et la portent sur une civière de fortune. La saison se termine avec le sort de juin inconnu.

CONNEXES: « The Handmaid’s Tale »: 3 grandes théories que les fans ont après la bande-annonce de la saison 4

Ce que nous savons de la saison 4 de ‘The Handmaid’s Tale‘

Dans la saison 2 et la saison 3, Le conte de la servante développé sur le matériel source du roman. Bien que June ait eu plusieurs occasions de s’échapper, elle finit toujours par se faire prendre ou choisir de rester à Gilead. Même si c’est une nécessité pour conserver l’intrigue principale de la série à Gilead, au fil des saisons, les fans se sont plaints du rythme de la série.

Le 24 juin, Hulu a publié une bande-annonce pour la quatrième saison pour annoncer que la nouvelle saison sera diffusée en 2021. La bande-annonce présentait des scènes des saisons passées ainsi que quelques nouvelles scènes montrant June en fuite, le commandant Lawrence parlant avec Nick ( Max Minghella) et tante Lydia (Ann Dowd) dénonçant la rébellion de juin.

À l’avenir, les producteurs de l’émission ont laissé entendre que June ne serait plus une servante dans les saisons à venir et mènerait plutôt une rébellion contre Gilead. Ses principaux adversaires des saisons précédentes, le commandant Waterford (Joseph Fiennes) et Serena Joy Waterford (Yvonne Strahovski), ont été arrêtés et sont détenus au Canada, ce qui fait que la saison 4 aura un ton différent.

Le créateur et showrunner Bruce Miller a parlé au Hollywood Reporter de ce à quoi s’attendre de la nouvelle saison.

«June entre dans un monde très intéressant, elle est en fuite, elle a des femmes avec elle dont elle se sent responsable. Elle saigne aussi à mort, en gros, à la fin de la saison [three]. June a un goût de liberté maintenant, et nous allons la suivre », a-t-il déclaré.

Les fans pensent que la saison 4 sera toujours comme les saisons passées

Alors que la saison 4 a le potentiel d’apporter quelque chose de nouveau Le conte de la servante, les fans ne sont pas sûrs qu’il sera en mesure de livrer. Le 10 décembre, les fans de Reddit ont discuté d’une bande-annonce prétendument divulguée pour la nouvelle saison. Sur la base de la fuite présumée, les fans ont compris que même si June n’était peut-être plus une servante, l’émission ne reviendrait pas en intensité.

«On dirait que ce sera une autre saison de frustration et de désespoir déchirants», a écrit un utilisateur de Reddit.

Certains fans pensent également que la série serait mieux si elle se concentrait sur d’autres personnages en plus de juin, mais ils ne sont pas convaincus que cela se produira.

«Oh non, plus d’épisodes remplis de juin…», a écrit un fan sur Reddit.

«Personnellement, j’ai trouvé la saison 3 assez ennuyeuse et je pense qu’avoir plus de scénarios aurait aidé. Il a certainement le potentiel d’être une véritable émission de type ensemble… », a écrit un utilisateur de Reddit.